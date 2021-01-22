DHA
• 22 Ocak 2021 - 10:36 • Son Güncelleme:
Piknik yaparken akıllarına geldi! Sipariş yağıyor...
Tokat'ta iş insanı Ersin Zülfikaroğlu ve inşaat mühendisi İrfan Sağlam, piknik yaptıkları sırada 'dekoratif kültür tuğlası' fabrikası kurmaya karar verdi. Şimdi ise 14 ülkeye ihracat yapıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
DHA
• 22 Ocak 2021 - 10:36 • Son Güncelleme:
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İki iş insanı, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde ortak olarak işe başladı. Ürettikleri ürünlere Tokat'ın kültürel değerlerinin ismini veren 2 arkadaş, Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat yapıyor.
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Kısa sürede de Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan dahil 14 ülkeye ihracata başlandı. İş fikrinin piknikte akıllarına geldiğini söyleyen insanı Ersin Zülfikaroğlu, ''Ortağım ile birlikte 6 ay önce pikniğe gitmiştik. Günlük hayattan sohbet ederken, ben hiç unutmuyorum; İrfan bey bir sandalyede oturuyordu.
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Benim de arkam dönüktü. Arkam dönük bir şekilde 'İrfan gel taş üretelim' dedim. İrfan bey sadece şunu söyledi; 'Sen istiyorsan her türlü yanındayım' dedi. Biz o günün sabahı hiçbir şeyin hesabını kitabını yapmadan arabamıza bindik ve 3 gün boyunca Covid-19 nedeniyle arabada yatmak zorunda kaldık. İkinci günü hemen makinelerimizi aldık. Burada fabrikamızı tuttuk. Ticaretimize başlamış olduk'' dedi.
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'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'
Talebin çok yoğun olduğunu ve yetişmekte zorlandıklarını anlatan Zülfikaroğlu, ''Ürünlerimiz piyasada kültür tuğlası ve kültür taşları olarak geçiyor. Türkiye'de kurumsal firma olarak bunu yapan 3 firma vardı. Tokat'ta biz de 4'üncü kurumsal firmamızı açtık. Ürünlerimiz tamamen kendi modellerimizdir. Doğadaki tüm taşları kopyalayıp, yapay şekillerini üretebiliyoruz.
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