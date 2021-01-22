Piknik yaparken akıllarına geldi! Sipariş yağıyor...

Bizi heyecanlandırdı, çok kısa bir sürede hem Türkiye'de birçok ilde bayilik oluşturdular hem de 14 ülkeye şu anda ihracat yapıyorlar. Ülkemizin genç girişimcilere ihtiyacı var. Artık bu tür güzelliklerin ülkemizden özellikle Anadolu'dan çıkması bizi çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.