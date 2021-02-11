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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Profil Sözleri 2021: Kısa Ve Öz Güzel Anlamlı Profil Yazıları
    • 11 Şubat 2021 - 18:03 • Son Güncelleme:

    Profil Sözleri 2021: Kısa Ve Öz Güzel Anlamlı Profil Yazıları

    İnternet kullanımı, internette aratılan içerikler, internet üzerinde paylaşılan görseller ve yazılar kişilere ait kişiliklerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Profil yazıları da en önemli göstergelerden biridir. Profil sözleri nedir? Anlamlı profil sözleri nasıl bulunur? Güzel profil sözleri nelerdir? En güzel profil sözleri nasıl bulunur? İşte kişiliğimizi yansıtan profil sözleri önerileri.İnternet çağında yaşıyor olmamız birçok durumu değiştirdi. Artık internet siteleri, sosyal medya araçları, sosyal iletişim uygulamaları gibi birçok internet ürünü hayatımıza girdi. Tüm bu sosyal medya ürünlerinden profil resmi ve profil sözleri kısmı bulunmaktadır.

    • 11 Şubat 2021 - 18:03 • Son Güncelleme:
    1Profil Sözleri 2021: Kısa Ve Öz Güzel Anlamlı Profil Yazıları
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    Profil Sözleri 2021: Kısa Ve Öz Güzel Anlamlı Profil Yazıları

    Profil resmi kişilerin görsel ve fiziksel olarak yansımalarını sunuyor olsa da profil sözleri asıl kişiliği ortaya koymaktadır. Güzel ve anlamlı olan profil sözlerine sahip olan kişiler diğer kişilere göre, farklı insanların gözünde daha iyi bir imaja sahip olmaktadırlar. Bir kişi artık kendisini en iyi ve en öz şekilde yansıtabilmek için profil sözlerini kullanmaktadır. Artış iş görüşmeleri dahi sosyal medya hesapları kontrol edilerek yürütülürken güzel bir profil sözü iş görüşmelerinde de oldukça büyük etkiye sahiptir.

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    Kimsenin bilmediği intiharlarım var benim, yaşamdan kopmuşçasına kaçışlarım var insanlardan.

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    Bilmediği konularda bilenlerden daha çok ukalalık yapanların ümüğünü sıkmak istiyorum.

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    Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

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    Hepiniz bana gülüyorsunuz farklı olduğum için ben hepinize gülüyorum aynı olduğunuz için.

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    Trip atmasın, dırdır etmesin, hep elimin altında olsun, nazlı nazlı süzülsün istiyorsanız, balık alıp besleyin.

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    Ben kendi kusurlarımla dalga geçen bir insanım. Senin sokmaya çalıştığın lafa mı üzüleceğim.

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    Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ediyorum.

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    Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.

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    Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

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    Dışı güzel içi çürümüş karpuz gibisin sevgilim.

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    Körebe oynamak gibiydi aşk. Hepimiz kördük, ebemizi gördük.

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    Eğri demir dövmekle, eğri insan sevmekle düzelir.

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    Büyük dağlar ve büyük ütopyalar gibi içerden çürümüşüz meğer.

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    Kimseyi küçümseme noktada küçüktür ama bitirir cümleyi.

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    Olur olmaz kişilere içini dökersen, döktüklerini toplamak yine sana düşer.

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    Güneşin sana gelmesini istiyorsan, gölgeden çık.

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    Kop gel gurbetlerden, senin için yana kalbimi kurtar bu dertlerden.

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    Bisiklet üzerindeyken iki teker üzerinde yol aldığını unutma.

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    Ya susmak ya da suskunluktan daha kuvvetli bir söz söylemek gerekir.

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    Herkesin gönlünde taht kurmak istiyorsan, sözünü tartarak söyle.

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    Cesaretin varsa eğer durma ellerimi tut ve beni al kalbinin olduğu noktaya götür. Sevmenin nasıl bir şey olduğunu hissetmek istiyorum.

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    Hayat yanlış anlayınca daha güzel.

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    Her şeyi ciddiye alan insanlar sonunda mutsuz olmaya mahkûmdurlar.

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    Paylaştıkça çoğalır, büyür her şey mutluluğu paylaşarak büyütün.

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    Vefa ağır bir yüktür. Taşınması zordur, herkes taşıyamaz.

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    Kendinizi yalnız hissediyorsanız çölün ortasındasınız demektir.

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    Bazı şeyleri görmek için gözlerinize gerek yok. Kalp gözünüzle de gerçekleri görebilirsiniz.

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    Kalp herkeste olsa bile yüreğinin olduğundan şüphe ettiğim insanlar var.

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    Yalnızlığımı yanlış bir kalpte olmaya kesinlikle değişmem.

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    Kuşlar ne kadar özgürse bir o kadar özgür, bulutlar kadarda serbest olmak istiyorum.

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    Eğer dayanağın Allah ise seni kolay kolay kimse yıkamaz.

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    Öyle güzel gülüşü var ki sevmesem ziyan olacak.

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    Severek yaşamak karşında ki insana yapabileceğin en güzel şeydir.

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    Sevin ve sevilin hayat o zaman daha güzel olacak

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    Küçük hatıralar büyük anlamlar içerir bende.

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    Seni görmeden gönlüm istiyor. Görsem neler olur kim bilir.

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    Gereksiz samimiyetin beraberinde getirdiği gizli hayranlıklar vardır.

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    Soğuk biri değilim ama herkesle yakın olmayı sevmiyorum.

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    Dün çiçekçinin önünde bir gül gördüm, dünyanın en güzel günü benim diye haykırıyordu. . . O gülü aldım, ama en güzel gül olduğu için değil. . . Seni görüp utansın diye!

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    Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim

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    Ne seni unutmak için bir çabam var içimde, ne de aşkımı körükleyen bir rüzgar,ne de seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm,ne de seni görmeye dayanacak bir kalbim var

    43

    Mum ateşe gönül ve de razıymış çünkü seviyormuş bu sevgiye hayatını adayan mumun tek korkusu ise eridiğinde ateşin sönmesiymiş

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    Hayallerinin peşinden koş, bir gün mutlaka yorulacaklardır…

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    Herkes kendi uçurumlarının derinliğine inanır.

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    Hayat çoğu zaman böyledir; sevdiğin başka, sevenin başka!

    47

    Büyük dağlar ve büyük ütopyalar gibi içerden çürümüşüz meğer.

    48

    Kimseyi küçümseme noktada küçüktür ama bitirir cümleyi.

    49

    Olur olmaz kişilere içini dökersen, döktüklerini toplamak yine sana düşer.

    50

    Güneşin sana gelmesini istiyorsan, gölgeden çık.

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