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â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ne zaman, hangi tarihte son bun buluyor?

Hafta iÃ§i belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± devam ediyor. Ã–te yandan 20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar iÃ§in de bazÄ± saat aralÄ±klarÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalar sÃ¼rÃ¼yor. KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ± hÄ±zla dÃ¼ÅŸerken "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?" sorularÄ± peÅŸ peÅŸe geliyor.

â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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KoronavirÃ¼s tablosu gÃ¼nden gÃ¼ne iyileÅŸme gÃ¶steriyor. AÅŸÄ±larÄ±n da uygulamaya geÃ§mesiyle birlikte kÄ±sÄ±tlamalarda esneklik olup olmayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Milyonlarca vatandaÅŸ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olacak mÄ± diye araÅŸtÄ±rma halinde... Peki, SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?

2SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK

Â SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar hakkÄ±nda yakÄ±n zamanda yapÄ±lan bir duyuru yok. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar devam ediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine toplantÄ±sÄ±nda konu hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan aÃ§Ä±klama bekleniyor.

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SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± hafta iÃ§i 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sÃ¼rÃ¼yor. 20 yaÅŸ altÄ±, hafta iÃ§i 13.00-16 saatlerinde 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kabiliyor.Â

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