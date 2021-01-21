â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ne zaman, hangi tarihte son bun buluyor?
Hafta iÃ§i belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± devam ediyor. Ã–te yandan 20 yaÅŸ altÄ± ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar iÃ§in de bazÄ± saat aralÄ±klarÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalar sÃ¼rÃ¼yor. KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ± hÄ±zla dÃ¼ÅŸerken "SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?" sorularÄ± peÅŸ peÅŸe geliyor.
â€¢ 21 Ocak 2021 - 11:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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KoronavirÃ¼s tablosu gÃ¼nden gÃ¼ne iyileÅŸme gÃ¶steriyor. AÅŸÄ±larÄ±n da uygulamaya geÃ§mesiyle birlikte kÄ±sÄ±tlamalarda esneklik olup olmayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Milyonlarca vatandaÅŸ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olacak mÄ± diye araÅŸtÄ±rma halinde... Peki, SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?
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