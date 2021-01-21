KoronavirÃ¼s tablosu gÃ¼nden gÃ¼ne iyileÅŸme gÃ¶steriyor. AÅŸÄ±larÄ±n da uygulamaya geÃ§mesiyle birlikte kÄ±sÄ±tlamalarda esneklik olup olmayacaÄŸÄ± merak ediliyor. Milyonlarca vatandaÅŸ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olacak mÄ± diye araÅŸtÄ±rma halinde... Peki, SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman hangi tarihte son bun buluyor?