Son Dakika! 5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması! Belediye başkanı açıkladı

‘10 GÜN İÇİNDE BU İLLETTEN KURTULACAĞIMIZA EMİNİM’ Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısını sıfırlayabileceklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, şunları söyledi:“Ermenek otantik, doğal bir memleket. Şehir dışında yaşayan çok vatandaşımız var. Pandemi döneminde en az yayılım olur diye ilçeye geldiler, burada yayılma hızı oldu. O dönemi atlatmıştık. Geçen hafta vaka sayısı beşe kadar düşmüştü. Bu çok sevindiriciydi. Bugün gelinen ise sokağa çıkma yasağını almamız gerektiren bir nokta. Maske ve mesafe konusunda hemşerilerimiz duyarlıdır ama bu lanet illet çoğalabilen bir hastalık. Kış olması, havanın soğuk olması, insanları kapalı ortamlarda kalmaya mecbur etti. Yaptığımız istatistiklerde bunlar ön plana çıkıyor."