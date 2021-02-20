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AA
• 20 Şubat 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:

Son Dakika! 5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması! Belediye başkanı açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs pendemisiyle mücadele kapsamında 14 Ocak'ta ilk dozun sağlık çalışanlarına yapılmasıyla başlayan aşılama programı cumartesi ve pazar günleri de devam ederken bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan Karaman'nın Ermenek ilçesi ile köylerinde, koronavirüs vakalarının artması üzerine 22- 26 Şubat tarihleri arasında 5 günlük karantina uygulamasına geçildi. Kararla ilçe merkezi ile 26 köye giriş ve çıkış yasaklandı. Ayrıca ilçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak.

AA
• 20 Şubat 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Karaman Ermenek ilçesinde son günlerde koronavirüs vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, dün Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplandı. Toplantıda ilçenin 22-26 Şubat tarihleri arasında karantinaya alınmasına kara verildi.

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Kararla ilçe merkezi ile 26 köye giriş ve çıkış yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. 22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00’de sona erecek.

3‘10 GÜN İÇİNDE BU İLLETTEN KURTULACAĞIMIZA EMİNİM’

‘10 GÜN İÇİNDE BU İLLETTEN KURTULACAĞIMIZA EMİNİM’

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısını sıfırlayabileceklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, şunları söyledi:“Ermenek otantik, doğal bir memleket. Şehir dışında yaşayan çok vatandaşımız var. Pandemi döneminde en az yayılım olur diye ilçeye geldiler, burada yayılma hızı oldu. O dönemi atlatmıştık. Geçen hafta vaka sayısı beşe kadar düşmüştü. Bu çok sevindiriciydi. Bugün gelinen ise sokağa çıkma yasağını almamız gerektiren bir nokta. Maske ve mesafe konusunda hemşerilerimiz duyarlıdır ama bu lanet illet çoğalabilen bir hastalık. Kış olması, havanın soğuk olması, insanları kapalı ortamlarda kalmaya mecbur etti. Yaptığımız istatistiklerde bunlar ön plana çıkıyor."

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"Ev kadınlarında bulaş oranı yüksek. Bulaş ya eşinden gelecek ya da gün, toplantı gibi biraraya gelmelerle oluyor. 1 Mart’tan itibaren normalleşme sürecine girecek ülkemiz, biz de o normalleşme sürecine dahil olmak adına karantina kararı aldık. Vaka sayılarımız 1 hafta öncekine göre çok çok yükseldi. Önümüzdeki 10 günde karantina uygulayarak, vaka sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları konusunda hazırlıklarımız var. Vefa destek hattıyla da vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ne yazık ki bir yıl önceki yere döndük. Maske mesafe ve temizlik diyerek, kurtulacağız.”

5MUTASYONLU VİRÜS ŞÜPHESİLE BİR SOKAK KARANTİNADA

MUTASYONLU VİRÜS ŞÜPHESİLE BİR SOKAK KARANTİNADA

Kilimli ilçesi Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiden alınan örnekleri, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine laboratuvara gönderdi. Bu kişilerin yaşadığı sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı.

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Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, sokakta toplam 4 binadaki 16 kişinin karantina altına alındığını söyledi. Hastanede yatan ve ona refakatçi olan hemşire yakını ile geçmiş olsun ziyaretine giden bir komşularında koronavirüs tespit edildiğini ifade eden Dursun, "H.A. isimli engelli vatandaşımız hastane ameliyat oldu. Onun baldızının kızı hemşire İstanbul'da. Ona refakatçi olarak geliyor. Eve geliyorlar taburcu olunca. Evde rahatsızlanıyorlar. Virüs şüphesiyle karantina altına alınıyorlar. 4 bina 7 daire karantina altında şu anda. Mutasyonlu virüs olup olmadığı şu an belli değil" dedi.

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Sokağın önlem amaçlı kapatıldığını belirten Dursun, "Vatandaşlarımız buradan geçişlerine, güzergahlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ekipler de burada önlem aldı. Komşusu onlara geçmiş solsun ziyaretine gitmiş. Durumları şu an iyi. Gribal enfeksiyon gibi atlatıyorlar şu an. İnşallah başka bir şey olmaz. Mutasyonlu virüs olma şüphesinden burayı karantina altına aldılar" diye konuştu.

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Çatalağzı Belediyesi de anonslar yaparak karantina altındaki sokağa giriş ve çıkışların kapatıldığını, halkın tedbirli olmaları uyarısı yaptı.

9AŞILAMAYA DEVAM

AŞILAMAYA DEVAM

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla sürdürülüyor.

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Bu kapsamda hastanelerden randevu alan vatandaşların aşıları, il genelindeki hastanelerde cumartesi ve pazar günleri de uygulanabiliyor. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaklaşık bir ay önce başlanan süreçte sağlık çalışanlarının ikinci, 65 yaş üstü vatandaşların da ilk doz aşılamalarının devam ettiğini söyledi.

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Yiyit, "Burada en büyük gücü aslında hastanelerde açtığımız çok sayıda poliklinikle sürdürüyoruz. Bunun yanında aile sağlığı merkezleri, özel ve üniversite hastanelerinde de açılmış polikliniklerle de bu iş yürüyor. Özellikle sürece bakacak olursak herhangi bir göllenme olmadan, insanlarımızı sırada bekletmeden organize bir şekilde bu işi yürütüyoruz." diye konuştu.

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Sıra bekleme görüntüsünün yaşanmaması adına vatandaşların aşı randevularını daha çok hastanelerden almasını öneren Yiyit, şöyle devam etti:

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"Bugün hafta sonu, şu an hastanemizin aşı polikliniğindeyiz. Görüldüğü üzere çok ciddi bir yoğunluk yok. Özellikle hafta sonları da aşılamanın devam ettiği ve hastanelerden randevu alınabileceğini ifade etmek istiyorum.

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Randevusu olan vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarına takılmadan aşılarını olabiliyor. Herhangi bir sıraya girmeden, bir yoğunlukla temas etmeden vatandaşlarımız aşılarını olabilirler."

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Prof. Dr. Yiyit, hastane bünyesinde yaklaşık 9 bin kişiyi aşıladıklarını, bu sayı içinde hastane personelinin aşısının ikinci dozlarının da yer aldığını aktararak, "Şu an risk grubunda olan, yani devletimizin ve bakanlığımızın karar verip aşılamaya uygun kıldığı grubun hızlı şekilde aşıya gelmesini öneriyorum, randevularını almalarını öneriyorum ve bu süreci hızlıca tamamlayıp bağışıklama anlamındaki katkıyı bize vermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

16UYGULAMALAR ÜLKE GENELİNDE DEVAM EDİYOR

UYGULAMALAR ÜLKE GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre aşılama çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele ikinci doz aşı yapılıyor.

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Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

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Uzun süredir Kovid-19'a karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

20KORONAVİRÜSTE SON DURUM

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu. Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

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Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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