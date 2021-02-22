AA
• 22 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
Son dakika... Bu görüntü sonrası Japonya'dan flaş Boeing kararı
Gelen son dakika haberine göre; Japonya'da hava yolu firmalarına, ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.
AA
• 22 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
1
Ulaştırma Bakanlığı, filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı verdi.
3
5
6