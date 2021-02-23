Son dakika: 'Bücür'ün karısı ABD'de tutuklandı!

14. Özel hayvanat bahçesi Martinez, mahkemeye Guzman'ın kendine ait bir hayvanat bahçesi olacak kadar zengin olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra 10 milyon dolarlık bir yazlığı ve kendi adını verdiği (Chapito) bir yatı vardı. 90'ların başında kurulan hayvanat bahçesinde aslanlar, kaplanlar, timsahlar ve misafirlerin rahatı için konulmuş bir de tren mevcut. Martinez'in ifadesine göre hayvanat bahçesi arazisinde bir ev, havuz ve tenis kortu da bulunuyor.