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• 23 Ocak 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:

Son dakika: Emeklilik kapısını açtı! Geriye çekiliyor...

Staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. İşte detaylar...

• 23 Ocak 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Örneğin, 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.

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Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor.

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Ancak doğum borçlanması yapılırken bu süreler büyük önem taşıyor. Anneler stajın başladığı tarihten sonra doğum yaptıysa bu doğumları üç çocuğa kadar rahatça borçlanabiliyor.

4YAŞ ÖNE ÇEKİLİYOR

YAŞ ÖNE ÇEKİLİYOR

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor.

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Ancak öğrencilik döneminde staj sigortası yaptıranlar işe girmeden önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması yapabiliyor. Böylece emeklilik yaşı da öne çekiliyor.

6300 BİN EV KADINI FAYDALANDI

300 BİN EV KADINI FAYDALANDI

Hükümet, TÜİK verilerine göre sayısı 11 milyonu geçen ev kadınının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için çok sayıda kolaylık sağlıyor.

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Babasından dul aylığı alan kadınlara da ev sigortası hakkı verilirken, 300 binin üzerinde ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.

8İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOŞULLARI

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOŞULLARI

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri, hasır, sepet, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

9GSS PRİM BORCU OLANLAR DİKKAT

GSS PRİM BORCU OLANLAR DİKKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

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