• 23 Ocak 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
Son dakika: Emeklilik kapısını açtı! Geriye çekiliyor...
Staj sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuran yüzlerce anneye emeklilik kapısı açtı. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. İşte detaylar...
• 23 Ocak 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Örneğin, 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı, bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOŞULLARI
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart 18 yaşından büyük olmaları ve başka bir yerde çalışmamaları. Ek olarak halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri, hasır, sepet, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.
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