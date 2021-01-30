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• 30 Ocak 2021 - 22:53 • Son Güncelleme:

Son dakika: Günlük corona virüs tablosu açıklandı! 30 Ocak koronavirüs tablosuna göre kaç yeni vaka tespit edildi?

30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımlar ile duyurulan Koronavirüs tablosu açıklandı. Son dönemde hızlı düşüşün ardından yeniden 7 binli rakamların üzerine çıkan koronavirüs vaka sayısının ardından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün vaka sayılarında yükselişin nedeni olabileceğini ifade etti. Bakan Koca'da Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün ülkemizde 17 ilde görüldüğünü duyurmuştu. İşte günlük koronavirüs tablosu...

• 30 Ocak 2021 - 22:53 • Son Güncelleme:
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30 Ocak koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandığı ve buna bağlı olarak vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni olabileceğini ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da mutasyonlu virüsün ülkemizde görüldüğü ifade edilmişti. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

230 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Ocak koronavirüs tablosuna göre 148.785 yeni test yapılırken 6.871 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 658 olarak açıklanırken vefat sayısı 129 ve iyileşen hasta sayısı ise 7.100 olarak açıklandı.

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Hastalarda zatürre oranı %4,7, Yatak doluluk oranı %45,2, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59,0, Ventilatör doluluk oranı %30,1, Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, Filyasyon oranı %99,9 olarak açıklandı.

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Son açıklanan koronavirüs tablosunun ardından toplam test sayısı 29.495.004'e ulaşırken vaka sayısı 2.470.901, Vefat sayısı 25.865, Ağır hasta sayısı 1.692 ve iyileşen hasta sayısı ise 2.355.409 olarak duyuruldu.

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