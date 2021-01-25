AA/milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak
Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan ordusunun yenilgiyi kabul etmesinin ardından dış ticarette dengeleri değiştirecek yeni bir yol çiziliyor. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin dört ili ihya olurken bir ülkeyle de ticaret daha fazla artacak. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor. İşte ihya olacak o dört il ve bir ülke...
AA/milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması, Türkiye'nin dış ticaretine farklı bir boyut kazandıracak. Yeni Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin 4 ili adeta ihya olacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Çin karayolu yükünün yüzde 50’si ve demir yolu yükünün ise yüzde 10’nun Kazakistan üzerinden Avrupa’ya gittiğini belirten Jubayev, “Şu anda Çin çoğunlukla Avrupa’ya malları Rusya üzerinden taşıyor. Ancak Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna alternatif bir güzergahın daha açılmasıyla bu durum değişebilir.” ifadesini kullandı.
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Kenjebolat, “Söz konusu koridor üzerinden ülkemizdeki Kazak-Türk ortak tesis sayısı artırılabilir. Türkiye’den getirilen hammadde ile burada ürün üreterek Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde vergiden muaf bir şekilde Rusya pazarına çıkartılabilir. Aynı tesisler, Kazakistan-Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesinde de kurulabilir.” ifadesini kullandı.
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