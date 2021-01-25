Son Dakika Haberi: Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Böylece Türkiye’nin Orta Asya ve Çin’e ulaşımı daha da kolaylaşacak. Bizim de Türkiye üzerinden Akdeniz ve Avrupa’ya çıkış yolumuz genişleyecek. En önemlisi de Türk devletleri arasında karşılıklı gidiş-geliş artacak.” değerlendirmesinde bulundu.