AA
• 03 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: SİHA'lar için yeni sistem! Kimse kaçamayacak...
Gelen bir son dakika haberine göre; Savunma sanayiinden bir güzel haber daha... Türk SİHA'ları için yeni bir proje geliştirildi. Dünyanın savunma sanayii de başarılı, önemli ülkelerinden bile büyük övgüler alan TÜRK SİHA'ları geliştirilmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin de yakın takibe aldığı Türk İHA'ları için yapılan MİLSAR sistemi 27 km'den büyük bir görüş avantajı sağlayacak. İşte İHA, helikopter ve sabit kanat araçlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan yeni sistemin özellikleri...
AA
• 03 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Türk İHA'ları dünya basını tarafından ilgiyle takip edilirken, geliştirme çalışmalarından yeni bir haber geldi. İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için geliştirilen yeni sistemin İHA'lar için uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Suriye, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Karabağ'da tarih yazan Türk İHA'lar dünya basınında geniş yer buldu. Türk İHA'ları için çalışmalar devam ediyor. İHA'larda da kullanılabilecek olan MILSAR istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir radar sistemidir.
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RADARDAN KAÇI YOK!
Kolay enstalasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanat hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu yüksek teknoloji radar sistemi, kolaylıkla değiştirilebilmesine imkan sağlayan standart 15" EO/IR sensor taretiyle aynı mekanik arayüzlere sahiptir. MILSAR'ın "slew to cue" özelliğiyle EO/IR sistemiyle birlikte kullanılması İHA-SİHA birlikte operasyonlarının verimliliğini, İHA'nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA'nın taarruz kabiliyetini genişletmesi sebebiyle artırmaktadır.
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MİLSAR, sis ve bulutlanma gibi kötü hava ve düşük görüş koşullarında düşük hız küçük boyut veya hızlı hareket eden potansiyel hedeflerin tespit ve takibini yapar. SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ve Spotlight alt modlarını desteklemektedir.
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GENİŞ ALAN VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME
Radar plotları ve izleri, coğrafi referanslı plan-pozisyon göstergelerinde gösterilebilmekte veya sayısal harita üzerinde katman bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Seçilen hedefin menzil – yönelim ve kurs – hız parametreleri anlık olarak operatör konsolunda gösterilebilmektedir. Stripmap modu gerçek-zamanlı hassas arazi profili çıkarma ve metre – altı çözünürlükte radar görüntüleme yapmakta ve geniş-alan gözetleme için kullanılmaktadır. Spotlight modu, hedeflerin özelliklerinin tespit, teşhiş ve sınıflandırılması için özelleştirilmiş bir görüntüleme sunmaktadır.
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SİSTEM OPSİYONLARI
Sistemin hareketli insan tespiti (DMTI) ve kıyı bölgesinin gözetlenmesi (MMTI) için opsiyonel iki modu mevcuttur. MILSAR'ın opsiyonel Eşevreli Değişim Tespiti (CCD) özelliği, seçili bölgedeki farklılıkları ortaya çıkarırken,farklı zaman dilimlerinde elde edilen SAR görüntülerini karşılaştırarak seçili bölgedeki aktivitelerin anlaşılmasına imkan sağlamaktadır.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.
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231 METRE UZUNLUĞUNDA, 32 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 27 BİN TON AĞIRLIĞINDA
TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.
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AK40-GL BOMBA ATARI
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.
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Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor. Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri haline geldiklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için SSB'nin düzenlediği ihaleye katıldıklarını anlatan Akdaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçik'in kullanımı için AK40-GL bomba atarı ürettiklerini dile getirdi.
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İşte Altay tankının özellikleri...
Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır.
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MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ KULLANIMA SUNULUYOR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.
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MENZİLİ 3 BİN 600 METREYİ BULUYOR
MPT-55, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.Yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkan MPT-55, TSK'nin ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi.
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Ağırlığı 3 bin-3 bin 300 gram olan tüfekle dakikada 850 atım gerçekleştirilebiliyor. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu bulunan MPT-55'in etkili menzili 400 metre iken maksimum menzili 3 bin 600 metreye ulaşıyor.Tüfek, 30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjöre ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip.
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ASİSGUARD Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, ''Ülkemizin ilk silahlı milli drone sistemi olma özelliği taşıyan Songar, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye, operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi icra edebiliyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar'ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz. Yerli sanayimizi yenilikçi milli teknolojilerle ileri taşımaya odaklanarak yatırımlarımıza devam ederken, Songar'a yeni gelişmiş özellikler kazandırmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.
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ASELSAN tarafından geliştirilen Deniz Elektronik Harp Süiti'nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamladı.Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu Projesi ile anavatandan uzak coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler kazanacak.
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Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, "Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay, lazer silahı hakkında bilgi verdi.Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:
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"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."
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