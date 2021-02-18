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• 18 Şubat 2021 - 08:44 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA HABERİ || Sokağa çıkma yasağı kalktı mı 2021, var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu ve içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs salgınından ötürü uzun süredir hayata geçiriliyor. Ancak vatandaş Kabine toplantısı ile yasakların ne zaman biteceğini merak ediliyor. Hafta içi belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise bütün gün boyunca gerçekleştiriliyor. Hafta sonuna yaklaşırken bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ve yasakların kalkacağı tarih ise merak konusu. Kabine toplantısı sonrası kısıtlamalar ile ilgili açıklama geldi.

• 18 Şubat 2021 - 08:44 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu ise muaf olan kişiler hariç bütün vatandaşlar için geçerli sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ve biteceği tarih merak konusu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, bu hafta sonu var mı? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih net olarak açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamaları için flaş açıklamada bulundu. Konuşmada; ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere kısıtlamaların illere göre kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. Böylelikle; iller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;
Düşük risk
Orta risk
Yüksek risk
Çok yüksek risk

4HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor.

5HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam ediyor.

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