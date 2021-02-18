SON DAKİKA HABERİ || Sokağa çıkma yasağı kalktı mı 2021, var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu ve içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Kısıtlamaların biteceği tarih net olarak açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamaları için flaş açıklamada bulundu. Konuşmada; ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.