milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Saat tam 12.00'de başladı... Eksi 41 derece polise şok çağrı!
Geçen hafta ülke tarihinin en büyük protestosuna sahne olan Rusya'da, onlarca şehirde sokaklar karıştı. Dondurucu soğuklara aldırmadan sokakları dolduran göstericiler, polisin sert muamelesiyle karşılaştı. Reuters ve AP fotoğrafları peş peşe geçerken, polisin benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri de yetersiz kaldı. Son dakika haberine göre, saat 12.00'de başlayan ve bir türlü durdurulamayan olaylar dünyada birinci gündem maddesi haline gelirken, şiddet görüntüleri dünyayı sarstı. Orta yaşlı bir kadının polise yaptığı çağrı ise, dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü.
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 14:54 • Son Güncelleme:
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Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalny, sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğinin belirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.
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