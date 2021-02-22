milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
Son dakika... Hastanede uyandığında acı haberi aldı! Hiçbir şey hatırlamıyor...
ABD'deki kar fırtınası, her geçen gün yeni bir insanlık dramına sebep oluyor. Kesilen elektrik nedeniyle donarak ölen insanların hikayelerinin ardından tüm dünya, Nguyen ve ailesine ağlıyor. Anne Nguyen olayları hatırlamadığını ve gözlerini bir anda hastanede açtığını anlattı. Yaşananları duyduğunda ise ağzından dökülenler "Artık eskisi gibi olamayacağım" oldu....
milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
1
Pazartesi günü, çocukların büyükannesi Loan Le, Sugar Land'in Houston banliyösündeki evinde elektrikler kesilince yaklaşık 8 km uzakta yaşayan kızının evine gitti.
2
Nguyen ve üç çocuğunun evinde hala elektrik vardı. Nguyen, "Gerçekten şanslı olduğumuzu düşündük çünkü akşama kadar hala elektriğimiz vardı" dedi.
3
7
8
Üç çocuk ve büyükanneleri öldü, Nguyen ve bir arkadaşı duman soluma ve yanık gibi yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
9
11
13
15
17
21
ABD'de yaşanan fırtına felaketinin diğer kurbanları arasında, ailesinin Houston yakınlarındaki Conroe'daki evinde, hayatında gördüğü ilk karla birlikte resmedilmesinden bir gün sonra. hipotermiden ölen 11 yaşındaki Cristian Pavon da bulunuyor.
23
Yetkililer, Taylor County'deki küçük West Texas kasabası Buffalo Gap'teki evlerinde iki yaşlı adamın ölü bulunduğunu açıkladı.
24