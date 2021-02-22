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milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:

Son dakika... Hastanede uyandığında acı haberi aldı! Hiçbir şey hatırlamıyor...

ABD'deki kar fırtınası, her geçen gün yeni bir insanlık dramına sebep oluyor. Kesilen elektrik nedeniyle donarak ölen insanların hikayelerinin ardından tüm dünya, Nguyen ve ailesine ağlıyor. Anne Nguyen olayları hatırlamadığını ve gözlerini bir anda hastanede açtığını anlattı. Yaşananları duyduğunda ise ağzından dökülenler "Artık eskisi gibi olamayacağım" oldu....

milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
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Pazartesi günü, çocukların büyükannesi Loan Le, Sugar Land'in Houston banliyösündeki evinde elektrikler kesilince yaklaşık 8 km uzakta yaşayan kızının evine gitti.

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Nguyen ve üç çocuğunun evinde hala elektrik vardı. Nguyen, "Gerçekten şanslı olduğumuzu düşündük çünkü akşama kadar hala elektriğimiz vardı" dedi.

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Ama onların da elektriği kısa süre sonra kesildi ve bu yüzden aile geceyi geçirmek için şömineyi yaktı, masa oyunları ve kart oyunları oynadı.

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Saat 21:30 sularında, sekiz yaşındaki Edison, 11 yaşındaki kız kardeşinin ranzalı odasına gitti, büyükanneleri ise çocukların en küçüğü olan beş yaşındaki Colette ile yatmayı planladı. Nguyen odasına gitti.

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Nguyen'in daha sonra hatırlayabildiğini söylediği bir sonraki şey ise hastanede uyandığıydı.

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Nguyen, CNN'e "Çocuklarımı yatağa yatırdım ve sonra kendimi bir anda hastanede buldum" dedi. Birkaç saat sonra itfaiyeci ve polis memuru geldi ve kimsenin hayatta kalmadığını söyledi.

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Bu arada, şehir ve bölüm sözcüsü Doug Adolph'a göre, Sugar Land itfaiyecileri, ailenin evini alevler içinde bulan bir komşunun bildirdiği yangına gece 2 civarında müdahale etmeye başladı.

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Üç çocuk ve büyükanneleri öldü, Nguyen ve bir arkadaşı duman soluma ve yanık gibi yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Nguyen, CNN'e, "Kalbim kırık, asla eskisi gibi olmayacağım" dedi. "Şu anda kriz taktik modundayım ve gerçekten sadece bu son düzenlemelere odaklandım çünkü bu, çocuklarım için yapacağım son şey olacak."

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Anne, yatak odasının bulunduğu evin birinci katında olduğunu, ancak çocuklarının yanına çıkamadığını hatırladığını ve görüneceklerini umarak isimlerini haykırdığını söyledi.

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"Orada durup, odalarından çıkacaklarını ve üstüme atlayacaklarını umarak çığlık atıyor, çığlık atıyor ve isimlerini haykırıyordum, böylece dışarı çıkabiliyoruz," dedi. "Çok karanlıkmış gibi hissettiğimi hatırlıyorum ve hala etrafımdaki her şeyin çatırdadığını duyabiliyorum."

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Adolph yangının kontrol altına alınmasının neredeyse bir saat sürdüğünü söyledi.

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Ayrıca, yaklaşık bir hafta sonra yangının sebebi ile ilgili devam eden soruşturmada herhangi bir güncelleme olmadığını, sadece ailenin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara dayanarak şömine ile ısınmaya çalıştıklarının tespit edildiğini aktardı.

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"Yangının sebebinin bu olduğundan emin olamayız. Henüz bilmiyoruz" diyen Adolph, "Soruşturmanın yangının sebebini ortaya çıkaramaması da ihtimaller dahilinde." ifadelerini kullandı.

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Adolph şöyle devam etti: "Belli ki ısınmaya çalışıyorlardı Sebebin bu olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz, sadece şömine kullandıklarını bildiğimizi düşünüyoruz." Adolph, mahallenin en az sekiz saat elektriksiz kaldığını belirtti.

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Nguyen, CNN'e şunları söyledi: "Çocuklarım o kadar olağanüstü, şaşırtıcı, küçük baş belası insanlardı ki. Colette mesela tam bir fırlamaydı.5 yaşına göre özgüveni çok yüksekti ve gözünü korkutmak imkansızdı".

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Nguyen'ın ortanca çocuğu olan Edison, sanata ve mimariye ilgi duyan 'tatlı bir çocuk' iken, kızının olgun ve 'akranlarının önünde' olduğunu söyledi.

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Nguyen, çocukların büyükannesi olan annesi Le'nin onlara her zaman baktığını söyledi ve kızının finans alanındaki kariyerini ilerletmesine yardımcı olmak için sık sık onları okuldan ve çeşitli faaliyetlerinden aldı.

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Annesi Le, Kansas'a Vietnam'dan bir mülteci olarak gelmişti ve Nguyen ona daha iyi bir hayat vermek için fedakarlık yaptığı için her zaman minnettar olduğunu söyledi.

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Çocukların babası Nathan Nguyen'in ise Jackie'den ayrılmış olduğu ve beraber yaşamadıkları öğrenildi.

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ABD'de yaşanan fırtına felaketinin diğer kurbanları arasında, ailesinin Houston yakınlarındaki Conroe'daki evinde, hayatında gördüğü ilk karla birlikte resmedilmesinden bir gün sonra. hipotermiden ölen 11 yaşındaki Cristian Pavon da bulunuyor.

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Başka bir adam, yatar koltuğunda, yanında 'neredeyse ölmüş' karısı ile birlikte donarak öldü. Bir anne ve kızı, bir garajda arabalarında ısınmak için toplandığında karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

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Yetkililer, Taylor County'deki küçük West Texas kasabası Buffalo Gap'teki evlerinde iki yaşlı adamın ölü bulunduğunu açıkladı.

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Teksas, 2011'deki soğuk hava sırasında daha az şiddetli olmasına rağmen benzer bir kesinti yaşamıştı. Yine de, Teksaslı elektrik üreticileri, sistemlerini yeterince kışa dayanıklı hale getiremediler.

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