Son dakika hava durumu! Meteoroloji uyardı: Akşama doğru başlayacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam üzeri İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.