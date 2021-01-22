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DHA
• 22 Ocak 2021 - 09:04 • Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu! Meteoroloji uyardı: Akşama doğru başlayacak

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da bu akşam itibarıyla yağış bekleniyor. Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski söz konusu. İşte detaylar...

DHA
• 22 Ocak 2021 - 09:04 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı 28 Ocak itibarıyla geri dönmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar ise bazı bölgelerde sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam üzeri İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

6Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu yakası yerel sağanak yağışlı 13

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İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Az bulutlu 14

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Antalya: Az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

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Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 6

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