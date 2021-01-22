DHA
• 22 Ocak 2021 - 09:04 • Son Güncelleme:
Son dakika hava durumu! Meteoroloji uyardı: Akşama doğru başlayacak
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da bu akşam itibarıyla yağış bekleniyor. Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski söz konusu. İşte detaylar...
DHA
• 22 Ocak 2021 - 09:04 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı 28 Ocak itibarıyla geri dönmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar ise bazı bölgelerde sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam üzeri İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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