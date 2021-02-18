DHA - AA
• 18 Şubat 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
Son dakika! HES haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe vaka yoğunluğu
Koronavirüs tedbirlerinin tavizsiz devam ettiği son günlerde, koronavirüs vaka sayılarında tüm ülkede bir gerileme yaşandı. Peki İstanbul'un vaka sayısı yoğun olan ilçelerinde son durum ne? Sağlık Bakanlığı HES haritasında 23 Ekim'den bugüne haritadaki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte İstanbul'da son durum...
DHA - AA
• 18 Şubat 2021 - 13:32 • Son Güncelleme:
1
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 649 oldu.
3
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. Koronavirüs HES haritasındaki değişim ise uygulamaya böyle yansıdı.
4
ATAŞEHİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de vakaların aile içi ziyaretler ve cenaze taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek, “Karadeniz’de insan hareketliliği fazla. Virüsün kendi kolu bacağı yok. Bunu bize bir insan ulaştıracak. Dolayısıyla insan hareketliliğinin fazla olması nedeniyle vaka sayıları artıyor" dedi.
5
AVCILAR
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz'de virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığı belirlendi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz’de artan vaka sayılarının nedenlerinin insan hareketliliğinden kaynaklandığını söyledi. Virüsün bulaşmasının daha çok aile içi ziyaret ve cenazelerde olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, “Bence daha çok aile içi akrabalar arası bulaş şeklinde oluyor. Asıl artışın sebebi o.
6
BAĞCILAR
Çünkü benim gördüğüm kadarıyla burada özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları olduğu için, insanlar cuma günü akşam itibari ile köylerine gidiyorlar. Burada herkesin köyde bir evi var. Baba ocağında toplanıyorlar. Bakıyorsunuz 3-4 aile, hafta sonu cumartesi, pazar hep birlikte oturup kalkıyorlar, birlikte yiyip içiyorlar, kahvaltı yapıyorlar.
7
BAHÇELİEVLER
Bazen komşu da katılıyor, çünkü etraftaki evlerde hep akraba, genelde tanıdık. Büyük sofralar kuruluyor, birlikte vakit geçiriyorlar. O arada içlerinde biri pozitifse hepsine yayılmış oluyor. Bizim gördüğümüz aynı aileden çok sayıda hastayı aynı zamanda tedavi ediyoruz. Bakıyoruz aynı ailede, aynı soy isimde çok sayıda hasta var. Aile içi bulaşların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
8
BEŞİKTAŞ
İnsanların dışarıda dikkat ettiğini, maske taktığını ve mesafesini koruduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Ama, eş, dost, tanıdık, akraba olunca ondan zarar gelmeyecek gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Aslında bu virüsü bize bulaştıracak olan kişiler daha çok bizim tanıdığımız, bildiğimiz, birlikte oturup kalktığımız, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar.
9
BEYOĞLU
Dışarıda tanımadığımız bir kişi bu virüsü bize nasıl bulaştıracak? Onun için dikkatli olmamız lazım. Bu dönemde çok bir araya gelmek sakıncalı. Birlikte oturup kalkmak, yemek, içmek, uzun süre vakit geçirmek sakıncalı, dikkat etmek gerekiyor. Tanıdığımızda olsa, yakınımızda olsa hem zarar görmemek için hem onlara zarar vermemek için dikkatli olmak lazım” diye konuştu.
11
13
KADIKÖY
Sürekli buraya gelip gidiyorlar. Yani fırsat buldukça tatile gelip ailesini, yakınlarını ziyaret ediyor. Burada fındığı var, çayı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden sürekli bir insan hareketliliği var. Tabi bunlar gelip giderken de bir taraftan aileye virüs ulaştırıyorlar. Benim gördüğüm vakaların bir kısmı öyle. Diyor ki; ‘İstanbul’dan abim geldi, birlikte oturduk, kalktık. Pozitifmiş hepimize bulaştı’ gibi böyle dışarıdan gelme vakalar, bulaşmalar oluyor. Bu da önemli bir faktör diye düşünüyorum.”
14
KARTAL
Cenazelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Bunun dışında bir de bizim burada gördüğümüz daha çok taziye evleri, cenaze, yani özellikle cenaze namazlarında yoğunluk oluyor. Bir de cenaze evi ziyaretleri var. Yani birkaç gün devam ediyor bu. Kapalı bir evde onlarca insan bir arada oturuyorlar, kalkıyorlar, temas ediyorlar.
15
16
KÜÇÜKÇEKMECE
Öte yandan; Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Adana'da vakaların pik yaptığı 2020 yılının kasım, aralık aylarına göre yoğun bakımlardaki hasta sayılarının kısıtlamalarla birlikte yarı yarıya azaldığını bildirdi. Gündüz, bulaşıcılığı yüzde 30 oranında daha fazla olan mutant virüslerden korunmak için de kişisel koruyucu tedbirlerin aynı oranda artırılması gerektiğini belirtti.
17
SANCAKTEPE
Özellikle son aylarda kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş olduğunu, bu durumun yoğun bakımlara da yansıdığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Özellikle kasım, aralık ayına göre yoğun bakımlarımızda çok şükür ki yarı yarıya hasta sayılarında azalma görüyoruz. Tabi bu virüsün etkinliğini yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu tamamen alınan önlemlerin, kısıtlılıkların uygulanması anlamına geliyor. Hasta ya da vaka sayısı ne kadar azalırsa, yoğun bakımlarda da ağırlaşan hasta sayısı o kadar azalıyor" dedi.
19
20