AA
• 20 Şubat 2021 - 16:57 • Son Güncelleme:
Son dakika! İki ay süreyle NATO Deniz Görev Grubu-2 komutası Türkiye'ye geçti
Gelen bir son dakika haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını, iki ay süreyle İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo Gemisi'nden devraldı
AA
• 20 Şubat 2021 - 16:57 • Son Güncelleme:
1
NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.
3
4
"ONUR DUYUYORUM"
Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede mükemmel başarılar görmek için sabırsızlandığını belirtti. SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.
5
7
9
10
NATO'DAN ÇAĞRI
Öte yandan NATO ve Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni yönetimiyle özellikle Rusya ve Çin'in yükselişi gibi uluslararası konularda transatlantik ilişkilerini kuvvetlendirme ve son birkaç yılda zayıflayan Avrupa-Kuzey Amerika bağını yeniden daha güçlü şekilde tesis etme çağrısında bulundu.
11
13
15
17
"Çin ve Rusya kendi çıkarları için yolculuğun kurallarını yeniden yazmaya çalışıyor. Çin'in yükselişi, güvenlik, refah ve hayat tarzımıza getireceği sonuçlar bakımından transatlantik topluluklarımız için çok önemli bir konu. Bu nedenle NATO, Avustralya ve Japonya gibi yakın ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeli ve dünya genelinde yeni ortaklıklar kurmalıdır."
19
“Bugün Avrupa, Amerika ve dünya için kritik bir zamandayız. Büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Bu da ABD ile ittifakımızı daha canlı ve hayati kılıyor. Bu nedenle 27 AB ülkesinin liderleri bu ilişkinin stratejik önemini teyit etmiştir. İki tarafın da bağımızı canlandırmak ve kuvvetlendirmek istediğine inanıyorum. Ben bunu Yeni Kurucu Anlaşma olarak adlandırıyorum.”
20