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AA
• 20 Şubat 2021 - 16:57 • Son Güncelleme:

Son dakika! İki ay süreyle NATO Deniz Görev Grubu-2 komutası Türkiye'ye geçti

Gelen bir son dakika haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını, iki ay süreyle İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo Gemisi'nden devraldı

AA
• 20 Şubat 2021 - 16:57 • Son Güncelleme:
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NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.

2ORAMİRAL TATLIOĞLU DEVRALDI

ORAMİRAL TATLIOĞLU DEVRALDI

NATO'ya üye ülkeler tarafından sırasıyla belli periyotlarda komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Deniz Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilen törenle Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu devraldı.

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Oramiral Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodoru forsunun sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa'ya bando eşliğinde toka edildiği törende, devir teslim belgesini imzaladı.

4ONUR DUYUYORUM

"ONUR DUYUYORUM"

Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede mükemmel başarılar görmek için sabırsızlandığını belirtti. SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.

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Kendi grubunda üç gemi bulunduğunu anlatan Karagülle, "Bunlar TCG Sokullu Mehmet Paşa, mayın gemileri TCG Ayvalık ve ESPS Tajo. Fakat bizim dönemimizde Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya farklı periyotlarda katılacak SNMCMG-2'ye. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Topluluğun yüksek eğitimli ve yetenekli olduğuna vurgu yapan Karagülle, 16 Nisan 2021'e kadar görevi yürüteceğini kaydetti.

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Törende, komuta kontrol gemisi olarak görev yapacak TCG Sokullu Mehmet Paşa'nın yanı sıra görevi devreden İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Ayvalık gemileri hazır bulunduruldu.

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Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da törene katıldı.

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Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

10NATODAN ÇAĞRI

NATO'DAN ÇAĞRI

Öte yandan NATO ve Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yeni yönetimiyle özellikle Rusya ve Çin'in yükselişi gibi uluslararası konularda transatlantik ilişkilerini kuvvetlendirme ve son birkaç yılda zayıflayan Avrupa-Kuzey Amerika bağını yeniden daha güçlü şekilde tesis etme çağrısında bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal ortamda düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda video konferans yöntemiyle konuşmalar yaptı.

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Stoltenberg, yeni ABD Başkanı Joe Biden ile diğer NATO ülkelerinin liderlerini bu yıl Brüksel'deki zirve toplantısında ağırlamak ve "yeni bir transatlantik gündem" belirlemek için sabırsızlandığını söyledi.

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Son yıllarda Avrupa ile ABD arasında bazı farklılıklar görüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Şimdi daha güçlü bir ittifak kurmak, güveni yeniden tesis etmek ve birlikteliğimizi güçlendirmek için önümüzde tarihi bir fırsat bulunuyor." dedi.

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Stoltenberg, Avrupa ile Kuzey Amerika'nın önünde büyük sınamalar bulunduğunu belirterek, bunları Çin'in yükselişi, gelişmiş siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliği, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı davranışları ve terör tehdidi olarak sıraladı.

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"Hiçbir ülke, hiçbir kıta bunlarla tek başına mücadele edemez." diyen Stoltenberg, birlik içinde hareketin önemine işarete etti. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin birbirleriyle istişare etmesi gerektiğini vurgulayarak, zayıf noktalara karşı ortak değerlendirme ihtiyacına dikkati çekti.

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Avrupa ve Kuzey Amerika'nın otoriter güçler tarafından tehdit edilen kural temelli uluslararası düzeni savunması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

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"Çin ve Rusya kendi çıkarları için yolculuğun kurallarını yeniden yazmaya çalışıyor. Çin'in yükselişi, güvenlik, refah ve hayat tarzımıza getireceği sonuçlar bakımından transatlantik topluluklarımız için çok önemli bir konu. Bu nedenle NATO, Avustralya ve Japonya gibi yakın ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeli ve dünya genelinde yeni ortaklıklar kurmalıdır."

18TEKRAR HOŞ GELDİN AMERİKA

"TEKRAR HOŞ GELDİN AMERİKA"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise son 75 yıldır ABD ile Avrupa arasındaki ilişkinin kural temelli uluslararası düzenin omurgasını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

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“Bugün Avrupa, Amerika ve dünya için kritik bir zamandayız. Büyük sınamalarla karşı karşıyayız. Bu da ABD ile ittifakımızı daha canlı ve hayati kılıyor. Bu nedenle 27 AB ülkesinin liderleri bu ilişkinin stratejik önemini teyit etmiştir. İki tarafın da bağımızı canlandırmak ve kuvvetlendirmek istediğine inanıyorum. Ben bunu Yeni Kurucu Anlaşma olarak adlandırıyorum.”

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AB ile ABD’nin değerleri, refahı ve etki gücünü korumak ve güçlendirmek için çalışması gerektiğini vurgulayan Michel, öncelikle Kovid-19 salgınıyla mücadele, ticaret, dijital kalkınma, çevreci politikalara geçiş, adil vergilendirme gibi konulara işaret etti.

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