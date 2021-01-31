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milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji ve Valilikten peş peşe açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarlara ve yer yer fırtınalar için uyarıda bulundu. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de Bursa ve İzmir için uyarı yapıldı.

milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de internet sitesinde vatandaşlar için bir açıklama yaptı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Trakya genelinde) güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların; zamanla Marmara'da (Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA DENİZİNDE FIRTINA UYARISI

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI

Marmara Denizi’nde rüzgârın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

6METEO UYARI KODU: SARI (01.02.2021)

METEO UYARI KODU: SARI (01.02.2021)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

7BURSAYA UYARI

BURSA'YA UYARI

Meteoroloji, 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

8BİR UYARI DA İZMİR İÇİN YAPILDI

BİR UYARI DA İZMİR İÇİN YAPILDI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

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