Son dakika... İstanbul için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji ve Valilikten peş peşe açıklamalar

BİR UYARI DA İZMİR İÇİN YAPILDI Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.