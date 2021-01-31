milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
Son dakika... İstanbul için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji ve Valilikten peş peşe açıklamalar
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarlara ve yer yer fırtınalar için uyarıda bulundu. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de Bursa ve İzmir için uyarı yapıldı.
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de internet sitesinde vatandaşlar için bir açıklama yaptı.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Trakya genelinde) güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların; zamanla Marmara'da (Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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