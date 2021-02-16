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• 16 Şubat 2021 - 08:18 • Son Güncelleme:

Son dakika kar haberi... İstanbul'u felç etti! Ne kadar sürecek, işte son tahmin

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika tahmini daha geldi. Kent genelinde bugün en yüksek sıcaklığın 0 ile 2 derece arasında olacağı belirtilen açıklamada, Marmara Bölgesi için de gün boyu çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan son dakika haberine göre Isparta, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Giresun, Çorum, Bartın, Zonguldak ile Konya'nın 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları...

• 16 Şubat 2021 - 08:18 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Açıklamada, "Kar yağışının Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Bölge için buzlanma ve don uyarısı da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklarla devam eden kar sağanaklarının, bugün yerel olarak yoğun (10-30 santimetre) olması öngörülüyor.

4TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Öte yandan İstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Esenyurt D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde trafiği felç etti. Yolda yaşanan buzlanma nedeni ile çok sayıda araç yolda kaldı. Son tahminlere göre İstanbul'da yarın da etkili olacak kar yağışının, perşembe gününden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da haftanın ilk gününde de kar yağışı devam etti. Dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta olan kar yağışı D-100 Karayolu üzerinde trafiği felç etti.

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Etkili olan yağış sebebiyle yan yolda, yoğun şekilde buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda otomobil yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan otomobilleri iterek kurtarmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından trafik normale döndü.

7ARAÇ KUYRUĞU AVCILARI GEÇTİ

ARAÇ KUYRUĞU AVCILAR'I GEÇTİ

Kaymamak için büyük çaba harcayarak yoluna yürüyerek devam eden bir kadın Arabam kayınca bir güvenli yere bıraktım, yürüyorum. Araç kuyruğu Avcılar'ı geçti, Küçükçekmece'ye kadar uzandı" diye konuştu.

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Bir servis şoförü de yolda yeterince tuzlama yapılmaması ve grayder bulundurulmamasını eleştirirken, servis araçlarının yolda kaldığını hiç birinin iş çıkışı çalışanları almaya gidemediğini söyledi.

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Kilitlenen yan yolda yürüyerek Esenyurt'a ulaşmaya çalışan bir kadın, "İşten çıktım, eve gitmeye çalışıyorum" diye konuştu. Ayrıca oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

107 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

7 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bu arada Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.

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Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da söz konusu günlerde sıcaklıkların 8 ile 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklık azalmasının hafta sonuna kadar etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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