Son dakika kar haberi... İstanbul'u felç etti! Ne kadar sürecek, işte son tahmin

Bölge için buzlanma ve don uyarısı da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklarla devam eden kar sağanaklarının, bugün yerel olarak yoğun (10-30 santimetre) olması öngörülüyor.