• 16 Şubat 2021 - 08:18 • Son Güncelleme:
Son dakika kar haberi... İstanbul'u felç etti! Ne kadar sürecek, işte son tahmin
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika tahmini daha geldi. Kent genelinde bugün en yüksek sıcaklığın 0 ile 2 derece arasında olacağı belirtilen açıklamada, Marmara Bölgesi için de gün boyu çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan son dakika haberine göre Isparta, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Giresun, Çorum, Bartın, Zonguldak ile Konya'nın 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları...
• 16 Şubat 2021 - 08:18 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Açıklamada, "Kar yağışının Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
Öte yandan İstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Esenyurt D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde trafiği felç etti. Yolda yaşanan buzlanma nedeni ile çok sayıda araç yolda kaldı. Son tahminlere göre İstanbul'da yarın da etkili olacak kar yağışının, perşembe gününden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
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7 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Bu arada Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacağı bildirildi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında 17 Şubat Çarşamba ve 18 Şubat Perşembe günü azalma bekleniyor.
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