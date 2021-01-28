AA / DHA
• 28 Ocak 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
Son dakika! Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da kar yağışı açıklaması
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye soğuk, yağışlı ve fırtınalı havanın etkisinde. Kar dün sabaha karşı Trakya’dan giriş yaptı. Antalya, İzmir ve Manisa’da şiddetli fırtına hayatı felç ederken, Doğu’da da yoğun kar ve soğuk hüküm sürüyor. Öte yandan İstanbul'da kar yağışıyla ilgili flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji'nin geçtiği bilgilere göre kar yağışı Avrupa Yakası'nda bugün de devam edecek.
AA / DHA
• 28 Ocak 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
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Meteoroloji’nin günler öncesi uyarısını yaptığı soğuk hava ve kar yağışı, dün sabaha karşı Trakya’dan giriş yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın şehir merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, fırtınanın da olduğu bölgede sürücüler tipiye karşı uyarıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Edirne’de beklenen kar yağışı, önceki gece yarısı başladı. Dün sabah saatlerinde kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasıyla Karayolları ekipleri, yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
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TURUNCU UYARI
Meteoroloji’nin “turuncu” uyarı verdiği Kırklareli’de ise, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı 5, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde ise 10 santimetreyi buldu, 38 köy yolu kardan kapandı. Tekirdağ’ın Malkara, Çorlu, Saray, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca Sahilinde su alan balıkçı teknesi battı. Diğer teknelere tehlike oluşturmaması için sahibi, baş kısmı su yüzeyinde kalan tekneyi iple bağlayarak sabitledi. Bölgedeki diğer tekne sahipleri de kıyıdaki teknelerini güvenceye aldı. Bolu’da etkili olan fırtınada Sümer Mahallesi’nde bulunan Bolu Seyit Avşar Yurt Müdürlüğü binasının çatısı uçtu.
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SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bursa’da önceki gün etkili olan ve dört iş yerinin çatısını uçurarak, bir kişinin yaralanmasına neden olan lodos fırtınası dün sabah saatlerinde de deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) sabah saatlerindeki İstanbul seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde azalacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 1
İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 5
İzmir: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 7
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Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7
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