Son dakika! Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'da kar yağışı açıklaması

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 1



İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 5



İzmir: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 7