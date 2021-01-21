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milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:

Son dakika: Navalny bombayı patlattı... Putin'le ilgili şok iddialar!

Son dakika haberlere göre Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalanıyor. Son dakika haberine göre, YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Putin'in, Navalny'nin yenilir yutulur olmayan iddiaları hakkında vereceği tepki tüm dünyada merak konusu. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya sonra da gündemi çalkalanıyor. Herkes ABD'deki yemin törenine odaklanmışken, Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti.

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Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.

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Geçen yaz zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi olmak üzere Almanya'ya giden Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.

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Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu iddia etti.

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Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.

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Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.

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Navalny'nin blogunda yayınlanan görüntüler, muhalif aktivist tutuklanmadan önce kaydedilen iki saatlik bir Youtube videosuyla birlikte yayınlanan devasa bir soruşturmanın parçası.

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Önce Rusya'da sonra da tüm günyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor. Navalny, Putin'in sarayı hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

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"Aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir devlet."

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Navalny, Putin'in sarayının, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu ileri sürdü.

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Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti.

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Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

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Kendi kumarhanesi, striptiz salonu, spa ve sineması da olduğu öne sürülen mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

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Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini iddia ediyor.

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Navalny'nin dev şatodan kıyıya açılan bir tüneli olduğunu da iddia ettiği görüntüleri, 24 saatte 20 milyondan fazla kişi izledi.

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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

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Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i yolsuzluk yapmakla suçlarken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

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Navaly'nin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Navalny, Vladimir Putin'i gizli metreslerini finanse etmek için devlet parasını kullanmakla suçladı.

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44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.

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Bu kadınlar arasında altın madalyalı Olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva ve şu anda 17 yaşında olduğu iddia edilen Elizaveta'nın annesi ve eski metresi Svetlana Krivonogikh yer alıyor.

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Avukat ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Navalny, "Putin, kendisini bir hükümdar olarak gören bir kişiye yakışır olarak, zengin ve olaylarla dolu bir özel hayata sahip." dedi.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve Pazar günü derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

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Navalny, sözlerine şöyle devam etti: "Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var."

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"Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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"45 yaşındaki eski temizlikçi Krivonogikh, sadece genç ve güzel bir kızdı, ancak şimdi inanılmaz derecede zengin bir kadına ve Rossiya Bank'ın hissedarına dönüştü."

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"Bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Krivonogikh'e böyle bir piyangonun nasıl vurduğunu kimse anlayamaz. Cevap burada. Krivonogikh, 1990'ların sonunda Putin'le tanıştı ve 2003'te kızı Elizaveta'yı doğurdu."

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Navalny, Putin'in oligark arkadaşları aracılığıyla bir dizi lüks daire aldığını söyledi ve ekledi: "Krivonogikh, Putin'in çocuğunu doğurduktan sonra, Rossiya Bank'ta yüzde 3 hisse de dahil olmak üzere bir sürü mal mülk onun üstüne yapıldı."

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