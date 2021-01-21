milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
Son dakika: Navalny bombayı patlattı... Putin'le ilgili şok iddialar!
Son dakika haberlere göre Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalanıyor. Son dakika haberine göre, YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Putin'in, Navalny'nin yenilir yutulur olmayan iddiaları hakkında vereceği tepki tüm dünyada merak konusu. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya sonra da gündemi çalkalanıyor. Herkes ABD'deki yemin törenine odaklanmışken, Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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