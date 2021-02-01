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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Putin'e soğuk duş! İhanet en yakınından geldi...
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 18:59 • Son Güncelleme:

Son dakika: Putin'e soğuk duş! İhanet en yakınından geldi...

Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalanıyor. Kar topu gibi büyüyen gösterilere her geçen gün katılım artarken önlemler de giderek sertleşiyor. Rus polisinin 5 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ve hala tam olarak bastıramadığı olaylarla ilgili sürpriz bir paylaşım da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evlilik dışı ilişkiden olduğu iddia edilen kızından geldi...

milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 18:59 • Son Güncelleme:
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Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.

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Navalni'nin tutuklanma gerekçesi ise, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararına uymaması. Polis, Navalni'nin "görevi kötüye kullanma suçu" gerekçesiyle ceza aldığını, düzeni olarak karakola giderek rapor vermesi şartını yerine getirmediğini söylüyor.

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Navalni ise tutuklanmasının "açıkça yasadışı" olduğunu savunuyor, gerekli şartı yerine getirememesinin sebebinin Almanya'da tedavi görmesi olduğunu polisin bildiğini belirtiyor.

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Navalni'nin ülkeye dönerek gözaltına alındığı 17 Ocak'tan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı.

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Vladimir Putin'in gizli kızı olduğu düşünülen Rus genç, ağır silahlı polislerin 5 binden fazla insanı tutukladığı sokak protestolarının ardından "savaşmayın birbirinizi sevin" mesajı yayınladı.

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17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, aynı zamanda, 1989 yılında düzenlenen bir gösteriden resim yayınlayarak ifade özgürlüğüne yönelik baskıyı onaylamadığını gösteriyordu.

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Genç kız, Putin'in şu anda büyük bir Rus bankasında hissedar olan 45 yaşındaki temizlikçi multimilyoner Svetlana Krivonogikh ile olan gizli evlilik dışı ilişkisinden doğduğu iddiaları hakkında şimdiye kadar yorum yapmadı.

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Aynı zamanda Rusya'daki lüks mülklerin sahibi olduğu iddia edilen annesi de sessizliğini koruyor..

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Sosyal medya paylaşımları, kendi kuşağının büyük kısmının hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni’nin “babasına” karşı kitlesel gösteri çağrılarını aktif olarak desteklediği sırada geldi.

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Videolar, özellikle Elizaveta'nın yaşadığı St. Petersburg'daki gösterileri sert bir şekilde bastıran coplu çevik kuvvet polisinin görüntülerini içeriyor.

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Olayları haberleştirmeye çalışan gazeteciler de gözaltına alınanlar arasındaydı. Protestocular "Putin bir hırsız" sloganları arasında "otoriter yönetiminden" "özgürlük" talep ettiler.

12PUTİNİ TERLETEN İDDİALAR

PUTİN'İ TERLETEN İDDİALAR

Bir anket, dün St Petersburg'da düzenlenen mitingde yüzde 76'nın 35 yaşın altında ve neredeyse yüzde 40'ın 25 yaşın altında olduğunu gösterdi.

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Navalny geçtiğimiz günlerde, Vladimir Putin'i gizli metreslerini finanse etmek için devlet parasını kullanmakla suçladı ve Putin'in özel yaşamıyla ilgili çarpıcı noktalara da değindi.

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44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.

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Bu kadınlar arasında altın madalyalı Olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva ve şu anda 17 yaşında olduğu iddia edilen Elizaveta'nın annesi ve eski metresi Svetlana Krivonogikh yer alıyor.

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Avukat ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Navalny, "Putin, kendisini bir hükümdar olarak gören bir kişiye yakışır olarak, zengin ve olaylarla dolu bir özel hayata sahip." dedi.

17GİZLİ KIZININ SOSYAL MEDYA HESABINI İFŞA ETTİ

GİZLİ KIZININ SOSYAL MEDYA HESABINI İFŞA ETTİ

Vladimir Putin'in aşk çocuğu olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç kızın Instagram hesabı, Kremlin'i sert şekilde eleştiren muhalif Aleksey Navalny tarafından ilk kez ortaya çıkarıldı.

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Luiza olarak tanınan Elizaveta'nın sosyal medya paylaşımları, genç kızın lüks bir hayat tarzını benimsediğini gözler önüne seriyor.

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YSL, Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Chanel ve Dolce & Gabbana gibi ünlü tasarımcılara ait markalara tutkuyla bağlı olduğu dikkat çeken Luiza'nın annesi, iddiaya göre 90'lı yılların sonunda Putin'le ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Rus araştırma sitesi Proekt'te yer alan bir habere göre, Putin o sıralar evliydi, şu anda 45 yaşında olan annesi Svetlana Krivonogikh ise temizlikçiydi.

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Luiza'nın çektiği diğer fotoğraflar, koronavirüs salgınının ortasında lüks bir hayatın tadını çıkarırken, genç kızı çoğu zaman şampanya ya da kokteyl içerken gösteriyor.

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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

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Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i yolsuzluk yapmakla suçlarken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve Pazar günü derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

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Navalny, sözlerine şöyle devam etti: "Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var."

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"Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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"45 yaşındaki eski temizlikçi Krivonogikh, sadece genç ve güzel bir kızdı, ancak şimdi inanılmaz derecede zengin bir kadına ve Rossiya Bank'ın hissedarına dönüştü."

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"Bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Krivonogikh'e böyle bir piyangonun nasıl vurduğunu kimse anlayamaz. Cevap burada. Krivonogikh, 1990'ların sonunda Putin'le tanıştı ve 2003'te kızı Elizaveta'yı doğurdu."

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Navalny, Putin'in oligark arkadaşları aracılığıyla bir dizi lüks daire aldığını söyledi ve ekledi: "Krivonogikh, Putin'in çocuğunu doğurduktan sonra, Rossiya Bank'ta yüzde 3 hisse de dahil olmak üzere bir sürü mal mülk onun üstüne yapıldı."

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