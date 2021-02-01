milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 18:59 • Son Güncelleme:
Son dakika: Putin'e soğuk duş! İhanet en yakınından geldi...
Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalanıyor. Kar topu gibi büyüyen gösterilere her geçen gün katılım artarken önlemler de giderek sertleşiyor. Rus polisinin 5 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ve hala tam olarak bastıramadığı olaylarla ilgili sürpriz bir paylaşım da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evlilik dışı ilişkiden olduğu iddia edilen kızından geldi...
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 18:59 • Son Güncelleme:
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Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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