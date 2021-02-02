milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: Rus televizyonu yayınladı, Putin'den kontra! Aynı masada...
Dünyanın gözü Rusya'da... Başka ABD olmak üzere pek çok ülkenin çağrısına kulak asmayan Rusya, dünyayı hayrete düşüren görüntüler yayınladı. Rus televizyonu, 10 yıl önce kaydedilen görüntülerin Moskova'da lüks bir restoranda çekildiği iddia etti. Görüntülerin içeriği ise bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 02 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
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Rus savcıları, tedavisi için gittiği Almanya'dan döner dönmez tutuklanan muhalefet lideri Aleksey Navalny'yi üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırmaya hazırlanıyor. Ve Kremlin, bugünkü hayati önem taşıyan duruşma öncesinde ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çağrıları görmezden geliyor.
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"YABANCI AJAN" DAMGASI
Moskova, Batı'nın Navalny ve destekçilerinin serbest bırakılması için uyguladığı baskı altında eleştirilere maruz kalıyor. Şimdiyse savcıların askıya aldığı bir cezayı hapis cezasına çevirerek, Navalny'nin bugün üç buçuk yıla çarptırılması talebini destekledikten sonra, onu 'yabancı ajan' olarak damgaladı.
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