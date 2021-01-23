Son dakika: Rusya çalkalanıyor! Putin'in sarayını deşifre eden Navalny için protesto!

Navalny, Putin'in oligark arkadaşları aracılığıyla bir dizi lüks daire aldığını söyledi ve ekledi: "Krivonogikh, Putin'in çocuğunu doğurduktan sonra, Rossiya Bank'ta yüzde 3 hisse de dahil olmak üzere bir sürü mal mülk onun üstüne yapıldı."