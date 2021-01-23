milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Son dakika: Rusya çalkalanıyor! Putin'in sarayını deşifre eden Navalny için protesto!
Rusya, bu hafta muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalandı. YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, milyonlarca kez izlendi. Navalny, Putin hakkında yenilir yutulur olmayan iddialar ortaya attı. Navalny destekçileri ise Rusya'ya döndükten sonra hapse gönderilen muhalif liderin serbest bırakılması için sokaklara döküldü. Ülke çapındaki protestolarda polis onlarca kişini gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya, sonra da dünya gündemi çalkalanıyor. Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti. Bugün de Navalny'nin serbest bırakılması için düzenlenen gösteriler nedeniyle Rusya'dan şoke edici haberler geliyor.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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