• 15 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Araç alacaklara güzel haber! Yeni 'kur' ayarı
Gelen son dakika haberine göre; kurdaki düşüş otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kur avantajını kampanyalara yansıttı. Aracın alım maliyetinin aşağı çekilmesi, tüketici talebine de olumlu yansırken, sektör temsilcileri ay sonunda rekor satış umudu taşıyor.
• 15 Şubat 2021 - 11:45 • Son Güncelleme:
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Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşanması, otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kurdaki düşüşü liste fiyatına olmasa da kampanyalara yansıttı.
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Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi. 2021’nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak, son 10 yılın ocak rekorunu kıran sektör, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor.
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Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Şubat 2020’de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.
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“Kampanyalar etkili oldu”
Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, güçlü finansman kampanyaları ile satışların hareketlendiğini vurgulayarak, “Ocakta belli bir ivmelenme vardı, şubat ayı da buna paralel olarak devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte finansman kampanyaları öne çıkmaya başladı.
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İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarının dengelendiğini ifade etti. Ayyıldız, “İkinci el otomobil fiyatları Kasım 2020’ye göre yüzde 12’ye düştü. Hatta şubat ayının ilk haftasında fiyatlar gerilemeye devam etti ve toplamda yüzde 13’lük bir düşüş yaşandı. Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş özellikle orta ve üst segment araçlarda daha çok hissedildi. Bu da ikinci el araç almayı düşünenler için fırsat oluşturdu” dedi.
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Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise markalardan farklı olarak ikinci el araç fiyatlarında düşüşün nisan ayına kadar sürebileceğini öngörüyor. Yalçın, “İkinci el otomobilde 15 Kasım’dan bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 15, satışlarda ise yüzde 40 oranında düşüş yaşandı. Fiyatların mart sonuna kadar yüzde 10 daha düşebileceğini, nisanda dengeleneceğini tahmin ediyorum” dedi.
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Otomobil üretimi azaldı, ticari hızlandı
Ocak ayında otomotiv ihracatında yaşanan %5,5 düşüş, üretime de yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ocak ayı verilerine göre; yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre %3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise %9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.
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