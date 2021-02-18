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milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 18:15 • Son Güncelleme:

Son dakika... Skandal patladı! Kendi kızı bunları söyledi...

Rusya, Başkan Vladimir Putin'in gizli kızının açıklamalarıyla çalkalanıyor. Daha önce, kendisinin Putin tarafından zehirlendiğini öne süren Rus muhalif Navalnıy yanlısı protestolara destek vererek Putin'i şoka uğratan 17 yaşındaki Luiza Rozova'ya zehirlenme iddiaları soruldu. Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen Rozova ayrıca Putin'in babası olup olmadığı sorusuna da ilk kez doğrudan muhattap oldu...

milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 18:15 • Son Güncelleme:
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İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen 17 yaşındaki Luiza Rozova etrafındaki ses perdesi henüz daha tam aralanmış değil.

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Vladimir Putin'in gizli kızı olduğu düşünülen Rus genç, bu ay başında Rus muhalif Aleksey Navalnı lehine yapılan protestolar sırasında Putin karşıtı bir duruş göstererek "savaşmayın birbirinizi sevin" mesajı yayınlamasıyla ülkede deprem etkisi yarattı.

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17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, aynı zamanda, 1989 yılında düzenlenen bir gösteriden resim yayınlayarak ifade özgürlüğüne yönelik baskıyı onaylamadığını gösteriyordu.

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Sosyal medya paylaşımları, kendi kuşağının büyük kısmının hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni’nin “babasına” karşı kitlesel gösteri çağrılarını aktif olarak desteklediği sırada geldi.

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Luiza, Proekt.Media için Clubhouse'daki sorularını yanıtladı. Şu anda BBC Rusya Servisi için çalışan Zakharov, Luiza'ya sordu: "Araştırmamla size kötü bir travmaya neden oldum mu?"Luiza: "Hayır, hiç de değil. Hayatım o kadar durgundu ki, insanların hesabımı duydukları için ilgi odağı olma şansı için çok minnettarım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, benim için endişelenme."

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Röportaj sırasında Luiza'ya Vladimir Putin'in, eğer öldürmek isteseydi Rus gizli servislerinin muhalif Navalny'yi çoktan öldürmüş olacağını söylediği konuşması hakkındaki düşünceleri soruldu.

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Luiza, elitlerin dünya nüfusunu azaltma planı olduğunu iddia eden koronavirüs üzerine bir komplo teorisine atıfta bulunarak "Tüm bu koronavirüs hilelerini düzenleyen süper zengin insanlardan oluşan bir topluluk var. Eğer bunu yapabiliyorlarsa, bir hükümet da makul bir amaç için neden yapamasın?

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9PUTİNİ TERLETEN İDDİALAR

PUTİN'İ TERLETEN İDDİALAR

Navalny geçtiğimiz günlerde, Vladimir Putin'i gizli metreslerini finanse etmek için devlet parasını kullanmakla suçladı ve Putin'in özel yaşamıyla ilgili çarpıcı noktalara da değindi.

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44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.

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Bu kadınlar arasında altın madalyalı Olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva ve şu anda 17 yaşında olduğu iddia edilen Elizaveta'nın annesi ve eski metresi Svetlana Krivonogikh yer alıyor.

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Avukat ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Navalny, "Putin, kendisini bir hükümdar olarak gören bir kişiye yakışır olarak, zengin ve olaylarla dolu bir özel hayata sahip." dedi.

13GİZLİ KIZININ SOSYAL MEDYA HESABINI İFŞA ETTİ

GİZLİ KIZININ SOSYAL MEDYA HESABINI İFŞA ETTİ

Vladimir Putin'in aşk çocuğu olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç kızın Instagram hesabı, Kremlin'i sert şekilde eleştiren muhalif Aleksey Navalny tarafından ilk kez ortaya çıkarıldı.

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YSL, Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Chanel ve Dolce & Gabbana gibi ünlü tasarımcılara ait markalara tutkuyla bağlı olduğu dikkat çeken Luiza'nın annesi, iddiaya göre 90'lı yılların sonunda Putin'le ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Rus araştırma sitesi Proekt'te yer alan bir habere göre, Putin o sıralar evliydi, şu anda 45 yaşında olan annesi Svetlana Krivonogikh ise temizlikçiydi. Luiza'nın çektiği diğer fotoğraflar, koronavirüs salgınının ortasında lüks bir hayatın tadını çıkarırken, genç kızı çoğu zaman şampanya ya da kokteyl içerken gösteriyor.

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Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i yolsuzluk yapmakla suçlarken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve döndüğünde derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullandı.

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Navalny, sözlerine şöyle devam etti: "Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var."

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"Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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"45 yaşındaki eski temizlikçi Krivonogikh, sadece genç ve güzel bir kızdı, ancak şimdi inanılmaz derecede zengin bir kadına ve Rossiya Bank'ın hissedarına dönüştü."

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"Bir zamanlar temizlikçi olarak çalışan Krivonogikh'e böyle bir piyangonun nasıl vurduğunu kimse anlayamaz. Cevap burada. Krivonogikh, 1990'ların sonunda Putin'le tanıştı ve 2003'te kızı Elizaveta'yı doğurdu."

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Navalny, Putin'in oligark arkadaşları aracılığıyla bir dizi lüks daire aldığını söyledi ve ekledi: "Krivonogikh, Putin'in çocuğunu doğurduktan sonra, Rossiya Bank'ta yüzde 3 hisse de dahil olmak üzere bir sürü mal mülk onun üstüne yapıldı."

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