Son dakika... Skandal patladı! Kendi kızı bunları söyledi...

Luiza, Proekt.Media için Clubhouse'daki sorularını yanıtladı. Şu anda BBC Rusya Servisi için çalışan Zakharov, Luiza'ya sordu: "Araştırmamla size kötü bir travmaya neden oldum mu?"Luiza: "Hayır, hiç de değil. Hayatım o kadar durgundu ki, insanların hesabımı duydukları için ilgi odağı olma şansı için çok minnettarım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, benim için endişelenme."