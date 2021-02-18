milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 18:15 • Son Güncelleme:
Son dakika... Skandal patladı! Kendi kızı bunları söyledi...
Rusya, Başkan Vladimir Putin'in gizli kızının açıklamalarıyla çalkalanıyor. Daha önce, kendisinin Putin tarafından zehirlendiğini öne süren Rus muhalif Navalnıy yanlısı protestolara destek vererek Putin'i şoka uğratan 17 yaşındaki Luiza Rozova'ya zehirlenme iddiaları soruldu. Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen Rozova ayrıca Putin'in babası olup olmadığı sorusuna da ilk kez doğrudan muhattap oldu...
milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 18:15 • Son Güncelleme:
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İddiaya göre Rus liderin, kısa süre önce bir multi milyonere dönüşen Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden bir çocuğu oldu ancak Elizaveta Krivonogikh olarak da bilinen 17 yaşındaki Luiza Rozova etrafındaki ses perdesi henüz daha tam aralanmış değil.
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Luiza, Proekt.Media için Clubhouse'daki sorularını yanıtladı. Şu anda BBC Rusya Servisi için çalışan Zakharov, Luiza'ya sordu: "Araştırmamla size kötü bir travmaya neden oldum mu?"Luiza: "Hayır, hiç de değil. Hayatım o kadar durgundu ki, insanların hesabımı duydukları için ilgi odağı olma şansı için çok minnettarım. Gerçekten çok iyi hissediyorum, benim için endişelenme."
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Luiza, elitlerin dünya nüfusunu azaltma planı olduğunu iddia eden koronavirüs üzerine bir komplo teorisine atıfta bulunarak "Tüm bu koronavirüs hilelerini düzenleyen süper zengin insanlardan oluşan bir topluluk var. Eğer bunu yapabiliyorlarsa, bir hükümet da makul bir amaç için neden yapamasın?
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Rus araştırma sitesi Proekt'te yer alan bir habere göre, Putin o sıralar evliydi, şu anda 45 yaşında olan annesi Svetlana Krivonogikh ise temizlikçiydi. Luiza'nın çektiği diğer fotoğraflar, koronavirüs salgınının ortasında lüks bir hayatın tadını çıkarırken, genç kızı çoğu zaman şampanya ya da kokteyl içerken gösteriyor.
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Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i yolsuzluk yapmakla suçlarken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.
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