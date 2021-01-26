AA/milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Son dakika: Gündeme oturdu! Prens taktik değiştirdi...
Gelen son dakika haberine göre; Arap ülkelerinin son günlerde ekonomi alanında yaptığı hamleler gündeme oturdu. Önemli görevden alma kararı sonrası konuyla ilgili yapılan bir araştırma dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
AA/milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan ani bir kararname ile iki önemli değişikliğe imza attı. Hal böyle olunca Ankara merkezli düşünce kuruluşu ORSAM tarafından yayımlanan bir analiz ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Merkez bankası ve 400 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu, koronavirüs ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonominin toparlanmasında kilit rol oynayacak. Merkez bankasının görev tanımı genişletilerek “ekonomik büyümeyi destekleme” maddesi de eklenirken Veliaht Prens Muhammed bin Selman varlık fonunun her yıl 40 milyar dolarlık yerel yatırım yapacağını belirtti.
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Raporda, "Körfez ülkeleri, yatırım yaptıkları ülkelerde dış politika satın almayı hedefliyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Londra'da bir emlak imparatorluğu bulunurken, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Batı ülkelerinde gelişmiş teknolojik teçhizat ve son derece lüks gayrimenkule yatırım yapıyor." örneklerine yer verildi.
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