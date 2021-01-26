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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Gündeme oturdu! Prens taktik değiştirdi...
AA/milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Son dakika: Gündeme oturdu! Prens taktik değiştirdi...

Gelen son dakika haberine göre; Arap ülkelerinin son günlerde ekonomi alanında yaptığı hamleler gündeme oturdu. Önemli görevden alma kararı sonrası konuyla ilgili yapılan bir araştırma dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA/milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan ani bir kararname ile iki önemli değişikliğe imza attı. Hal böyle olunca Ankara merkezli düşünce kuruluşu ORSAM tarafından yayımlanan bir analiz ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bir dizi kararname yayımladı. Kral Selman, kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Halifi'yi görevden alarak, yerine Mubarek'i atadı.

3GÖREVDEN ALINDI

GÖREVDEN ALINDI

Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.

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Ayrıca Suudi Arabistan, ekonomik toparlanmada kilit rol oynayacak 400 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu'nun büyüklüğünü 2025 yılına kadar 800 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

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Merkez bankası ve 400 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu, koronavirüs ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonominin toparlanmasında kilit rol oynayacak. Merkez bankasının görev tanımı genişletilerek “ekonomik büyümeyi destekleme” maddesi de eklenirken Veliaht Prens Muhammed bin Selman varlık fonunun her yıl 40 milyar dolarlık yerel yatırım yapacağını belirtti.

6DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA!

Ankara merkezli düşünce kuruluşu ORSAM tarafından yayımlanan "Dış Politika Enstrümanları Olarak Yatırımlar: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar Örnekleri" başlıklı raporda, Körfez ülkelerinin küresel düzeyde artan ekonomik yatırımlarına dikkat çekildi.

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Söz konusu ülkelerin spor, kültür, hava yolları, limanlar, medya, eğitim ve enerji gibi alanlarda uluslararası yatırımlarının son dönemde arttığına işaret edilen raporda, "Körfez ülkelerinin bahsi geçen alanlara yatırımlarının siyasi bir boyutu da bulunuyor." vurgusu yapıldı.

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Raporda, ülkeler tarafından yatırımların "ekonomik çeşitlilik" elde etmeyi hedeflediği savunulsa da özellikle Batı ülkeleri söz konusu olduğunda, temel amacın dış politika odaklı olduğu aktarıldı.

9DIŞ POLİTİKA SATIN ALMAYI HEDEFLİYOR

"DIŞ POLİTİKA SATIN ALMAYI HEDEFLİYOR"

Körfez ülkelerinin yatırımlar yoluyla dış politika hedeflerine ulaşmasının üç boyutu olduğu belirtilen raporda, ilk olarak bahsi geçen ülkelerin yatırımlarla "dış politika satın aldığı" kaydedildi.

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Raporda, "Körfez ülkeleri, yatırım yaptıkları ülkelerde dış politika satın almayı hedefliyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Londra'da bir emlak imparatorluğu bulunurken, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Batı ülkelerinde gelişmiş teknolojik teçhizat ve son derece lüks gayrimenkule yatırım yapıyor." örneklerine yer verildi.

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İkinci boyutun Körfez ülkeleri arasındaki rekabet olduğu dile getirilen raporda, uluslararası yatırımlarla bölge ülkelerinin birbirine karşı avantaj sağlamaya çalıştığı değerlendirildi.

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Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarıyla ilgili üçüncü boyutun ise "nüfuz alanında bölgesel rekabet" olduğu kaydedilen raporda, böylece diğer bir bölgesel ülkenin başka bir ülkede yatırım vasıtasıyla etki alanını genişletmesini engellemenin amaçlandığı ifade edildi.

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Raporda, Körfez ülkelerinin, Afrika Boynuzu'nda enerji, limanlar, emlak sektörü gibi alanlara yatırım yaptığına, yatırımların İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde gayrimenkul ve spora odaklandığına, ABD'de ise eğitim odaklı olduğuna dikkat çekildi.

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