Son dakika: Gündeme oturdu! Prens taktik değiştirdi...

GÖREVDEN ALINDI Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.