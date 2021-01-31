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milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 16:25 • Son Güncelleme:

Son dakika: 'Tarihin en büyük rüşveti' demişti... Saray'ın sahibi ortaya çıktı!

Rusya, geçen hafta muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalandı. YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, milyonlarca kez izlendi. Navalny, Putin hakkında yenilir yutulur olmayan iddialar ortaya atıldı. Ve Putin'in çocukluk arkadaşı ve judo partneri olan Rus iş adamı bombayı patlattı. Dünya Rus milyarder Arkadi Rotenberg'in açıklamalarını konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 16:25 • Son Güncelleme:
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Rus muhalifin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.

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Son açıklama ise Rus milyarder Arkadi Rotenberg'den geldi. Rotenberg, Putin'e yakın işadamları tarafından rüşvet olarak yaptırıldığı ve Putin'in kullanımına tahsis edildiği öne sürülen sarayın kendisine ait olduğunu açıkladı.

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Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

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Putin ise hafta başında yaptığı açıklamada, 100 milyondan fazla izlenen videodaki iddiaları yalanlamıştı. Putin'e yakın iş adamlarından Rotenberg dün yaptığı açıklama ile sarayın kendisine ait olduğunu duyurdu.

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Açıklamada "Birkaç yıl önce kreditörlerle anlaşma yaparak bu araziyi satın aldım" ifadeleri yer aldı. Rotenberg lüks yapının 1-2 yıl içinde tamamlanacağını otel olarak faaliyete gireceğini söyledi.

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Aleksey Navalny ve ekibi 1 milyar sterlin (yaklaşık 10 milyar TL) maliyetle yapılan sarayın "tarihin en büyük rüşveti" olduğunu öne sürüyordu.

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Boru hatları gibi altyapı projeleri inşa eden SGM şirketinin sahipleri arasında yer alan ünlü Rus iş adamı, Putin'in çocukluk arkadaşı ve judo partneri.

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Rotenberg ve kardeşinin isimleri geçen yıl yayınlanan FinCEN yolsuzluk dosyalarında da yer almıştı.Rus iş adamı 2014'ten bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. ABD'li yetkililer Rotenberg'in Rus liderliğine en yakın isimler arasında yer aldığı ve Putin'in projelerine destek olduğunu savunuyor.

9SARAYIN GÖRÜNTÜLERİ

SARAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen bir haber kuruluşu, Başkan'ın lüks içinde yaşadığı iddialarını yalanlamak için Vladimir Putin'in '1 milyar sterlinlik Karadeniz sarayının' video görüntülerini yayınladı.

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Cuma günü Mash Telegram tarafından yayınlanan yeni görüntüler, sarayın bir inşaat alanından hallice olduğunu ve işçilerin iç mekanın çoğunu boşalttığını gösteriyor.

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Sahada bir tura çıkan Mash baş editörü Maxim Iksanov, "Mekan koca bir beton plakadan ibaret" dedi.

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Moscow Times'ın bildirdiğine göre, Navalni'nin baş araştırma yardımcısı Maria Pevchikh, bu görüntülerin zaten bildikleri şeyi doğruladığını, küflenmeye neden olan yetersiz havalandırma nedeniyle sarayın tadilattan geçtiğini söyledi.

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Navalni bu ayın başlarında şunları söyledi: 'Altı yıl önceki uydu görüntüleri, sarayın tamamen hazır olduğunu gösteriyor."

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Ama daha sonra 'küf' denen felaket başladı ve her şeyi yeniden yapmaya karar verdiler.

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Duvarları soydular, mermerleri soydular, değerli olan her şeyi çıkardılar, kelimenin tam anlamıyla milyarlarca doları çöpe attılar ve yeniden çalışmaya başladılar."

16KRALLIK

'KRALLIK'

Navalny, Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.

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Önce Rusya'da sonra da tüm dünyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor. Navalny, Putin'in sarayı hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

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"Aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir devlet."

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Navalny, Putin'in sarayının, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu ileri sürdü.

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Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti.

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Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

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Kendi kumarhanesi, striptiz salonu, spa ve sineması da olduğu öne sürülen mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

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Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini iddia ediyor.

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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve Pazar günü derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

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"Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var.

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Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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