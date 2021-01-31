milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 16:25 • Son Güncelleme:
Son dakika: 'Tarihin en büyük rüşveti' demişti... Saray'ın sahibi ortaya çıktı!
Rusya, geçen hafta muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalandı. YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, milyonlarca kez izlendi. Navalny, Putin hakkında yenilir yutulur olmayan iddialar ortaya atıldı. Ve Putin'in çocukluk arkadaşı ve judo partneri olan Rus iş adamı bombayı patlattı. Dünya Rus milyarder Arkadi Rotenberg'in açıklamalarını konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 31 Ocak 2021 - 16:25 • Son Güncelleme:
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Rus muhalifin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.
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Rotenberg ve kardeşinin isimleri geçen yıl yayınlanan FinCEN yolsuzluk dosyalarında da yer almıştı.Rus iş adamı 2014'ten bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. ABD'li yetkililer Rotenberg'in Rus liderliğine en yakın isimler arasında yer aldığı ve Putin'in projelerine destek olduğunu savunuyor.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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