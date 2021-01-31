Son dakika: 'Tarihin en büyük rüşveti' demişti... Saray'ın sahibi ortaya çıktı!

'KRALLIK' Navalny, Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.