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Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Trump'ı yakından ilgilendiren haber: Senato...
AA
• 13 Şubat 2021 - 23:56 • Son Güncelleme:

Son dakika! Trump'ı yakından ilgilendiren haber: Senato...

Son dakika haberine göre, ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı. Trump'tan haber sonrası ilk açıklama geldi.

AA
• 13 Şubat 2021 - 23:56 • Son Güncelleme:
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Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

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Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

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Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

47 Cumhuriyetçi senatör Trump aleyhinde oy kullandı

7 Cumhuriyetçi senatör Trump aleyhinde oy kullandı

Oylamada, 50 Demokrat senatörün yanı sıra Cumhuriyetçi 7 senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

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Trump'a yönelik daha önce aleyhte açıklamalar yapan Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ve Patrick Toomey, oylamada Demokratlarla birlikte hareket eden isimler oldu.

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Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

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Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

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Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

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1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump, geçen yıl da Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanmış ve yine Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.

10TRUMPTAN AÇIKLAMA

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

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ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

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Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

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Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

15NÜKLEER ÇANTA KAÇIRILMIŞ

NÜKLEER ÇANTA KAÇIRILMIŞ

Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump fanatiklerinden kaçtığı video kaydı, Trump'ın azledilmesini isteyen Demokratlar tarafından Senato'ya sunulmuştu.

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ABD medyasına yer alan haberlerde, görüntüde Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya vardı. Baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu çanta, Başkan Yardımcısı Pence'le birlikteydi.

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'Nükleer futbol topu' adlı çantayı taşıyan bir hava kuvvetleri personeli, Pence'le birlikte Kongre'den tahliye edildi. Nükleer kodların taşındığı çantayla işgalciler arasında yalnızca metreler vardı.

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Nükleer saldırı başlatma emri verebilecek söz konusu çantanın yedeği, her zaman başkan yardımcısının yanında bulunuyor. Kodlar, başkan ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkileştirilemiyor.

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Haberlerde, yine de çantanın Trump fanatiklerinin eline geçmesinin sonuçlarının hala 'ürpertici' olduğu ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.

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Amerikan medyasına konuşan Silah Kontrol Derneği’nden nükleer silah politikası uzmanı Kingston Reif, işgalcilerin nükleer saldırı başlatamasa da saldırı seçeneklerini dünyayla paylaşma riski bulunduğunu söyledi.

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