Son dakika! Trump'ı yakından ilgilendiren haber: Senato...

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.