AA
• 13 Şubat 2021 - 23:56 • Son Güncelleme:
Son dakika! Trump'ı yakından ilgilendiren haber: Senato...
Son dakika haberine göre, ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı. Trump'tan haber sonrası ilk açıklama geldi.
AA
• 13 Şubat 2021 - 23:56 • Son Güncelleme:
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Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.
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Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.
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1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump, geçen yıl da Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanmış ve yine Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.
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