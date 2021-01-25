• 25 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2021? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitiyor?
Yasaklar ile ilgili gelişmeler gündemde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ayrı ayrı uygulanıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde gerçekleştirilirken hafta sonu ise gün boyu uygulanıyor. Normalleşme şartları ile ilgili açıklamalar gerçekleştiriliyor. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
• 25 Ocak 2021 - 16:30 • Son Güncelleme:
1
Yasaklar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 22 Ocak saat 21.00'de başladı. Hafta sonu gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bireyler sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların kalkacağı tarihi araştırıyor. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi kısıtlamalarla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
2