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milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 02:29 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yer yerinden oynadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videonun etkisi günden güne artıyor. Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilen 'krallık'la ilgli flaş gelişmeler yaşandı. İçinde buz pistinden kumarhaneye kadar her detayın düşünüldüğünün öne sürüldüğü saray için Kremlin sözcüsü Peskov "hayal ürünü" demiş, Putin ise ciddiye almadığını ve sıkıcı bulduğunu söylemişti. Rus medyası ise yeni görüntüler paylaştı...

milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 02:29 • Son Güncelleme:
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Tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde gözaltına alınan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı. Bugün ise Rus medyasında şok kareler yer aldı.

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Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

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Navalny, Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası Rusya’nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık." ifadelerini kullandı.

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Önce Rusya'da sonra da tüm dünyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor. Navalny, Putin'in sarayı hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

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"Aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir devlet."

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Navalny, Putin'in sarayının, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu ileri sürdü.

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Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti.

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Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

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Kendi kumarhanesi, striptiz salonu, spa ve sineması da olduğu öne sürülen mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

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Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini iddia ediyor.

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Navalny'nin dev şatodan kıyıya açılan bir tüneli olduğunu da iddia ettiği görüntüleri, 24 saatte 20 milyondan fazla kişi izledi.

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Rusya Devlet Başkanı bir video konferansında öğrencilere "Bana veya yakın akrabalarıma ait olarak gösterilen hiçbir şey bana veya akrabalarıma ait değil, hiçbir zaman da olmadı" dedi ve videonun bazı kısımlarını izlediğini ancak hepsini izleyecek vakti olmadığını belirtti.

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Putin, viral olan ve Rus sosyal medyasında 86 milyon kez izlenen saray videosunu "derleme ve montaj" olarak nitelendirdi ve "sıkıcı" bulduğunu söyledi.

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Kremlin'e yakınlığıyla bilinen bir haber kuruluşu, Başkan'ın lüks içinde yaşadığı iddialarını yalanlamak için Vladimir Putin'in '1 milyar sterlinlik Karadeniz sarayının' video görüntülerini yayınladı.

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Cuma günü Mash Telegram tarafından yayınlanan yeni görüntüler, sarayın bir inşaat alanından hallice olduğunu ve işçilerin iç mekanın çoğunu boşalttığını gösteriyor.

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Sahada bir tura çıkan Mash baş editörü Maxim Iksanov, "Mekan koca bir beton plakadan ibaret" dedi.

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Moscow Times'ın bildirdiğine göre, Navalni'nin baş araştırma yardımcısı Maria Pevchikh, bu görüntülerin zaten bildikleri şeyi doğruladığını, küflenmeye neden olan yetersiz havalandırma nedeniyle sarayın tadilattan geçtiğini söyledi.

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Navalni bu ayın başlarında şunları söyledi: 'Altı yıl önceki uydu görüntüleri, sarayın tamamen hazır olduğunu gösteriyor."

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Ama daha sonra 'küf' denen felaket başladı ve her şeyi yeniden yapmaya karar verdiler.

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Duvarları soydular, mermerleri soydular, değerli olan her şeyi çıkardılar, kelimenin tam anlamıyla milyarlarca doları çöpe attılar ve yeniden çalışmaya başladılar."

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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

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Navalny, Moskova'ya dönmeden ve Pazar günü derhal tutuklanmadan önce hazırladığı videoda, "Mütevazı başkanımızın ihtiyaçları Karadeniz kıyısındaki sarayıyla sınırlı değil" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

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"Ya akrabaları? Sıradan insanlar gibi onların da maaşla yaşamalarını mı bekliyorsunuz? Herkesin yaşayacak bir yere ihtiyacı var. Herkesin bir uçağa, herkesin bir yata ihtiyacı var.

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Bütün bunların ödenmesi gerekiyor. Bu, bir finansal plana ve bu planı parayla dolduracak kişilere ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bu rüşvet fonu. Putin tarafından aile üyelerinin masraflarını karşılamak için kullanılıyor."

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