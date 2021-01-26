milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 02:29 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yer yerinden oynadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...
Rusya'da muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin gözaltına alınmasının ardından yayınlanan videonun etkisi günden güne artıyor. Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilen 'krallık'la ilgli flaş gelişmeler yaşandı. İçinde buz pistinden kumarhaneye kadar her detayın düşünüldüğünün öne sürüldüğü saray için Kremlin sözcüsü Peskov "hayal ürünü" demiş, Putin ise ciddiye almadığını ve sıkıcı bulduğunu söylemişti. Rus medyası ise yeni görüntüler paylaştı...
milliyet.com.tr
• 26 Ocak 2021 - 02:29 • Son Güncelleme:
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Tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde gözaltına alınan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı. Bugün ise Rus medyasında şok kareler yer aldı.
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Navalny, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.
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