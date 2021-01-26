Son dakika: Yer yerinden oynadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Rusya Devlet Başkanı bir video konferansında öğrencilere "Bana veya yakın akrabalarıma ait olarak gösterilen hiçbir şey bana veya akrabalarıma ait değil, hiçbir zaman da olmadı" dedi ve videonun bazı kısımlarını izlediğini ancak hepsini izleyecek vakti olmadığını belirtti.