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• 05 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci ve bu haftaki ikinci çekilişi de dün akşam gerçekleştirildi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. İşte 4 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

• 05 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
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Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 41 milyon 218 bin 522 TL. 04 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -17-40-41-52-57-59- oldu.

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Süper Loto'da 6 bilen çıkmazken 5 bilen 10 talihli 35.622,30 TL tutarında ikramiye kazandı. 4 bilen 933 kişi 593,90 TL 3 bilen 22.437 kişi 29,95 ve son olarak 2 bilen 216.952 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe devreden tutar 41.218.522 TL olarak duyuruldu

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