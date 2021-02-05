Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 41 milyon 218 bin 522 TL. 04 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -17-40-41-52-57-59- oldu.