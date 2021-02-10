Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Zengin şehir devleti Singapur
• 10 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

Zengin şehir devleti Singapur

Uzak Doğu'nun en dikkat çekici yerlerinden biri olan Singapur, tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke. Bir şehir devleti olan Singapur aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerden biri olma özelliği de taşıyor. Bu zengin, mutlu ve küçük ülkeyi yakından tanıyalım.

• 10 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
ABONE OL

Hazırlayan: İhsan Dindar

Singapur, bugün dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek bir seviyede olduğu ülke pek çok yönüyle dikkat çekiyor.

2

Malay Yarımadası'nın en güney ucunda yer alan Singapur, karadan Malezya, denizden de Endonezya ile komşudur.

3

Malayca, Çince, İngilizce ve Tamilce'nn resmi dil olduğu Singapur, aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerinden biri olma özelliği de taşıyor.

4

Günümüzde artık örneklerine pek rastlanmayan şehir devletlerinden de biri olan Singapur, bölgenin en demokratik ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

5

1819 yılında İngilizlerin bölgeye gelip Singapur'u bir koloniye dönüştürmesiyle ülkenin tarihi de keskin bir şekilde değişmeye başladı.

6

O tarihe kadar Açeli akıncıların sık sık akın düzenlendiği kendi halinde küçük bir kasaba olan Singapur'un, bu tarihten sonra stratejik önemi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.

7

İngilizlerin bölgede gelişmiş bir liman kurması Singapur için de bir dönüm noktası haline geldi.

8

1824'te Britanya ve Hollanda arasında yapılan anlaşmayla İngilizlere kalan singapur, 1869'da Süveyş Kanalı'nın da açılmasıyla Doğu-Batı arasındaki ticaret yolunun hayati bir durağı oldu.

9

İkinci Dünya Savaşı'nda bir süre Japonların ve sonrasında da Malezyalıların yönetiminde kaldıktan sonra 1965 yılında Singapur bağımsızlığını ilan etti.

10

7.199 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Singapur, son verilere göre nüfusu yaklaşık beş buçuk milyondur.

11

56.226 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelirle dünyanın en zengin dördüncü ülkesi olan Singapur bu başarısıyla da dikkat çekiyor.

12

Ekvator kuşağının 130 kilometre kuzeyinde yer alan ülkede hava yıl boyunca sıcak ve nemlidir.

13

Geniş bir düzlük üzerine kurulu olan ülkenin en belirgin yükseltisi 177 metrelik Timah Tepesi'dir.

14

Dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkede çok sayıda gökdelen bulunmaktadır. Dünyaca ünlü şirketlerin Singapur'da temsilcilikleri bulunmakta.

15

Öte yandan turizm konusunda da gelişmiş imkanların bulunduğu Singapur'da çok sayıda zincir otele ev sahipliği yapmakta.

16

Bir zamanlar yağmur ormanlarıyla kaplı olan bölge, kentleşmeyle birlikte bu yeşilliğinin %85'ini kaybetti. Ancak yine de Singapur'da günümüzde çok sayıda büyük park ve yeşil alan bulunuyor.

17

Doğal kaynaklar bakımından fakir bir ülke olan Singapur, zenginliğini üretim ve ticarete borçlu.

18

Corona virüs salgını öncesi İstanbul-Singapur arası uçuşlar gerçekleşmekteydi. Yakın zamanda bu seferlerin yeniden başlaması ümit ediliyor. Singapur aynı zamanda Avrupa ile Avustralya uçuşlarında önemli bir aktarma noktası.

19

Günümüzde ülkedeki en büyük Etnik grup Çinlilerdir. Nüfusun %74'ü Çinlidir. Ülkedeki bir diğer önemli etnik grup ise Malaylardır.

20

Budizm ve İslam Singapur'daki en yaygın dinlerdir. Bunun dışında diğer dinlere de hoşgörülü bir yaklaşım vardır.

21

Yüzölçümüne göre kalabalık bir ülke olan Singapur'da en dikkat çeken noktalardan biri temizliğidir. Kültürel ve geleneksel bağları kuvvetli olan ülkede temizlik de çok hassas bir konudur. Öyle ki ülkede çevreyi kirleteceğinden ötürü sakız ve benzeri şeyler yasaktır.

22

Singapur'un tarihi çok eskilere dayanmadığından turistler için dikkat çekici yönü daha çok lüks otelleri, gece hayatı ve zaman içerisinde oluşturulan yaşam alanlarıdır.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

SON DAKİKA | 9 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın kaç TL oldu?

Son dakika: Ünlü futbolcu Türkiye'yi seçti, telefonlar susmuyor!

Hobi olarak başladı, mesleği oldu! İnternette pahalı olunca...

Son dakika: Azerbaycan 'öncelikli' dedi! 'Ölüm temizliği' başladı...