• 10 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Zengin şehir devleti Singapur
Uzak Doğu'nun en dikkat çekici yerlerinden biri olan Singapur, tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke. Bir şehir devleti olan Singapur aynı zamanda dünyanın en küçük ülkelerden biri olma özelliği de taşıyor. Bu zengin, mutlu ve küçük ülkeyi yakından tanıyalım.
• 10 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Singapur, bugün dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek bir seviyede olduğu ülke pek çok yönüyle dikkat çekiyor.
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