• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler, "cerrah" hassasiyetiyle temizleniyor
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan birbirinden eşsiz mozaikler, uzman ekip tarafından adeta "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor.
• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
1
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan dünyaca ünlü mozaikler, Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları ekiplerince korunuyor.
3
4
Kültür ve Turizm Bakanlığının konusunda uzman restoratörlerinin uygun tekniklerle esere hiçbir şekilde zarar vermeden, eserin dokusu bozulmadan teknik çalışma yaptığını ifade eden Çomak, "Küçük ince konservasyon ve temizlik çalışmaları yapıyoruz ki eserlerimiz gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde zarar görmeden ulaşsın. Bugün nasıl görebiliyorsak 100 yıl sonra da aynı şekilde görmeyi ümit etmek için bu tarz teknik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
5
6
Mozaiklerin periyodik olarak kontrol edildiğini belirten Çorbacı, "Sergilenen eserler, ortama göre bir miktar tozlanma ya da kirlenmeyle karşılaşabiliyor. Bu yüzden restoratör arkadaşlarımız yılda en az 3 kez periyodik kontrollerle bu eserlerin temizliklerini, konservasyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar." dedi.
7
Eserlerin bozulmadan önce müdahale edilerek ömürlerinin uzatıldığını kaydeden Çorbacı, şunları dile getirdi:"Mozaikleri oluşturan küçük taş parçalarının, harçlarının bozulmalarını kontrol ediyoruz. Eğer böyle bir risk var ise bunlara dağılma olmadan, bozulma ilerlemeden müdahale ediyoruz ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere biraz daha ömrünü uzatıyoruz.
9
11
12