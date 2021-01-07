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07.01.2021 - 09:07 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 derece birden...

Gelen son dakika haberine göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Son dakika... Meteoroloji'den uyarı geldi! 10 derece birden...

Son dakika haberine göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 16, İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 22, Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16, Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

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