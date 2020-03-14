1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif sayı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif sayı kaçtır?



2520



















