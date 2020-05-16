0-14 ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, yasak kalktı mı?

0-14 ve 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Corona virüsten dolayı çeşitli önlemler alındı. o önemlerden biri ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandırıldı. 20 yaş altına belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni getirildi. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabildiler.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, aynı şartlarda ve aynı saatlerd dışarı çıkabildiler.

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."

Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."