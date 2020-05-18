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18.05.2020 - 10:19 |

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısında bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili karar alınması bekleniyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar kararın ne olacağını merak ediyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili konunun görüşülmesi bekleniyor. 23,24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8’inci kez gerçekleşecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kıvanç El'in haberine göre; Toplantıda önümüzdeki hafta bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek.

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Korkutan uyarı: Corona virüsten korunmak isterken aracınızı yakmayınKocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit İtfaiye Grup Amiri Murat Aydoğan, koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta kullanımları büyük oranda artan dezenfektan ve kolonya gibi alkol içerikli ürünlerin, sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulmasının tehlike oluşturduğunu, parlamaya neden olabileceğini söyledi.
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