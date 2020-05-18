Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili konunun görüşülmesi bekleniyor. 23,24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8’inci kez gerçekleşecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kıvanç El'in haberine göre; Toplantıda önümüzdeki hafta bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek.

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı