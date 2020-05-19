0-14 yaş (Çocuklar) sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta başlıyor? 20 yaş altı (Gençler) sokağa çıkma izni ne zaman, hangi tarihte? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni günü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, ne zaman hangi tarihte sokağa çıkacaklarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önemli açıklamalar yaptı. Peki 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tarihi...



20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.



20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.