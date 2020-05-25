25.05.2020 - 12:34 |
0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son iki haftadır sorunsuz devam ediyor. 0-14 ve 15-20 yaş arası çocuklar ile gençler iki ayrı grupta sokağa çıkıyor. Bugün pazartesi ve 0-14 yaş için sokağa çıkma izni yaklaşıyor. Peki, 0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Sokağa çıkma yasakları 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için devam ediyor. Bu iki kesim de haftanın belirli günlerinde sokağa çıkabiliyor. Bu hafta ilk sıra 0-14 yaş grubunda... Peki, 0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
0-14 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?
0-14 yaş gurubu son iki haftadır çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Bu hafta da herhangi bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 27 Mayıs Çarşamba günü çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
15-20 yaş arası gençler de 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.
Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.