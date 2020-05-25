Sokağa çıkma yasakları 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için devam ediyor. Bu iki kesim de haftanın belirli günlerinde sokağa çıkabiliyor. Bu hafta ilk sıra 0-14 yaş grubunda... Peki, 0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

0-14 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

0-14 yaş gurubu son iki haftadır çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Bu hafta da herhangi bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 27 Mayıs Çarşamba günü çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

15-20 yaş arası gençler de 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.