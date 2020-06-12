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12.06.2020 - 09:16 |

0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor? 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

Türkiye'de yavaş yavaş normalleşme yaşanıyor. Son olarak 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yine birtakım kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararları halka duyurdu ve 18 yaş altı için müjdeli haberi verdi. Şimdi sıklıkla '18 yaş altı ne zaman sokağa çıkıyor' sorusu soruluyor.

0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor? 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

Salı günü herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi ve alınan kararları duyurdu. En çok merak edilen konu ise 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağıydı. Peki, 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi

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