0-18 yaş ne zaman dışarı çıkıyor? 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

Salı günü herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi ve alınan kararları duyurdu. En çok merak edilen konu ise 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağıydı. Peki, 18 Yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı sona erdi mi?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.