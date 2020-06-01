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01.06.2020 - 18:05 |

1 Haziran Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 400 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

1 Haziran Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. Peki 1 Haziran koronavirüs son durum nasıl? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(31 MAYIS PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.600

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 839

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  25

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 989

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.039.194

TOPLAM VAKA SAYISI: 163.942

TOPLAM CAN KAYBI: 4.540

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 127.973


1 Haziran Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor














 

Yaşlı kadından toplu taşıma sınırlamasına ilginç çözümUkrayna'nın Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu.
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