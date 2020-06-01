1 Haziran Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlanıyor

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada 6 milyondan fazla insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. Peki 1 Haziran koronavirüs son durum nasıl? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(31 MAYIS PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.600



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 839



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 25



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 989

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.039.194



TOPLAM VAKA SAYISI: 163.942



TOPLAM CAN KAYBI: 4.540



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 127.973



































