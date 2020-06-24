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24.06.2020 - 10:20 | | DHA

1 kişinin öldüğü mobilya atölyesine silahlı saldırı şüphelileri yakalandı!

Adana’da, motosikletle yüzleri maskeli olarak geldikleri mobilya atölyesi önünde tabancayla ateş açarak, Ziya Aslan'ı öldürüp, çalışanı Aykut E.'yi de yaralayan şüpheliler yakalandı. İsmail Demir (18) ve İbrahim Çiftçi (35) ile azmettirici olduğu öne sürülen Ahmet İlbeyli (29) tutuklanırken, Aysun G. (33), Ömer O. (31) ve Halil Ç.’ye (27) ev hapsi verildi.

1 kişinin öldüğü mobilya atölyesine silahlı saldırı şüphelileri yakalandı!

Olay, 12 Haziran Cuma günü, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut E.’ye ait mobilya atölyesi önüne gelen motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Aykut E. ve Ziya Aslan ağır yaralandı. Saldırganlar, yine motosikletle olay yerinden kaçarak, izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Ünversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ziya Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aykut E.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu şüphelilerin İsmail Demir ve İbrahim Çiftçi olduğunu tespit eden polis, yaptığı baskınla yakaladı. Emniyetteki sorgularında, aralarında bir kadın yüzünden husumet olduğunu ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen şüphelilerin, kendilerini Ahmet İlbeyli, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç.’nin azmettirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail Demir, İbrahim Çiftçi ve Ahmet İlbeyli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç.’ye ise ev hapsi verildi.

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