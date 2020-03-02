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02.03.2020 - 00:47 |

2 Mart son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Elazığ, Malatya, Manisa, Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Dün Malatya ve Manisa yine korkuturken Şanlıurfa'da da 3.3'lük deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası bir kez daha son depremler listesi merak edildi ve En son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusu soruldu. İşte detaylar...

2 Mart son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Her gün Elazığ, Malatya, Manisa, Akdeniz'den deprem haberleri geliyor. Bazı depremler panik yaratırken bazıları ise 3'ten küçük deprmler oluyor. Ocak ayından itibaren deprem dalgası sonrası vatandaşlar günlü olarak son depremler listesini kontrol ediyor. Zaman zaman vatandaşlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor.

2 MART SON DEPREMLER

Elazığ Sivrice'de saat 00.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

2 Mart son depremler neler En son nerede ve ne zaman deprem oldu

1 MART SON DEPREMLER

Dün 3'ten büyük 4'ten küçük 4 deprem meydana geldi. Son deprem saat 17.34'te Şanlıurfa Birecik'te 3.3 büyüklüğündeydi.

2 Mart son depremler neler En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

 

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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