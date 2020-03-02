2 Mart son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Her gün Elazığ, Malatya, Manisa, Akdeniz'den deprem haberleri geliyor. Bazı depremler panik yaratırken bazıları ise 3'ten küçük deprmler oluyor. Ocak ayından itibaren deprem dalgası sonrası vatandaşlar günlü olarak son depremler listesini kontrol ediyor. Zaman zaman vatandaşlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor.

2 MART SON DEPREMLER

Elazığ Sivrice'de saat 00.26'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 MART SON DEPREMLER

Dün 3'ten büyük 4'ten küçük 4 deprem meydana geldi. Son deprem saat 17.34'te Şanlıurfa Birecik'te 3.3 büyüklüğündeydi.