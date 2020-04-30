1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? PTT ve kargolar 1 Mayıs'ta açık olacak mı?

Her yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs tarihi ise resmi tatil olarak yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs tarihinde de geçerli olacak. Peki 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor.1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak ama kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede kargo ile ilgili detay yer aldı.

İşte bakanlığın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde istisna kapsamında olan kişiler kısmında yer alan ayrıntı:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar...