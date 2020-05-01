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01.05.2020 - 21:24 |

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(1 MAYIS CUMA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 41.431

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.188

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  84

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.922

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.075.048

TOPLAM VAKA SAYISI: 122.392

TOPLAM CAN KAYBI: 3.258

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 53.808

1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı








2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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