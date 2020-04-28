1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?
Sokağa çıkma yasağı hakkında meraklı arayış başladı. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle birkaç haftadır hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Özel günlerin hafta sonuna yakın günlere denk gelmesi ise sokağa çıkma yasağını uzatabiliyor. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan başlayan sokağa çıkma yasağı, bu hafta yaşanacak olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için de merak ediliyor. Peki 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı için bu hafta da arayış başladı.Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasağının günlerini öğrenmek istiyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı hangi günden başlayacak? Bu haftanın geçtiğimiz haftada yaşandığı gibi özel bir günü var. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk gelmesiyle sokağa çıkma yasağı hafta sonu ile birleştirilerek toplam 4 gün yapılmıştı. Bu hafta da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başklıyor?
1 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar;
31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.
1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından detaylar;
Sokağa çıkma yasağının başlayacağı ilk gün marketler 09.00 14.00 arasında açık olacak.