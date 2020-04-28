1 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu 31 ilde 1 Mayıs itibariyle 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuşmasında 1 Mayıs tarihinde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili konuya değindi. Peki 1 Mayıs'ta marketler açık olacak mı?

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

"İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak."

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak.