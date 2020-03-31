1 Nisan EBA TV ders programı! EBA giriş nasıl yapılır?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden derslerini görüyorlar. Ders kaçıran öğrenciler için ders tekrarı bulunmaktadır. Gün içerisinde yayınlar ve dersler 1 veya 2 kez tekrar edilecek. EBA TV girişi ve ders programı detayları ise merakla araştırılıyor. Peki EBA girişi nasıl yapılır? İşte 1 Nisan EBA TV ders programı...

EBA TV İLKOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI



09:00 TÜRKÇE-1

09:30 MATEMATİK-1

10:00 TÜRKÇE-2

10:30 MATEMATİK-2

11:00 TÜRKÇE-3

11:30 MATEMATİK-3

12:00 TÜRKÇE-4

12:30 MATEMATİK-4

13:00 İYEP TÜRKÇE

13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE

14:00 TÜRKÇE

14:30 TÜRKÇE-1

15:00 MATEMATİK-1

15:30 TÜRKÇE-2

16:00 MATEMATİK-2

16:30 TÜRKÇE-3

17:00 MATEMATİK-3

17:30 TÜRKÇE-4

18:00 MATEMATİK-4

18:30 İYEP TÜRKÇE

19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE

EBA TV ORTAOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 İNGİLİZCE-5 09:30 MATEMATİK-5 10:00 İNGİLİZCE-6 10:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 11:00 İNGİLİZCE-7 11:30 MATEMATİK-7 12:00 İNGİLİZCE-8 12:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 13:00 ARAPÇA-7 13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE 14:00 TÜRKÇE 14:30 İNGİLİZCE-5 15:00 MATEMATİK-5 15:30 İNGİLİZCE-6 16:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 16:30 İNGİLİZCE-7 17:00 MATEMATİK-7 17:30 İNGİLİZCE-8 18:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 18:30 ARAPÇA-7 19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE



EBA TV LİSE 1 NİSAN DERS PROGRAMI



09:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9

09:30 MATEMATİK-9

10:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9

10:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10

11:00 MATEMATİK-10

11:30 FIKIH-10

12:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11

12:30 MATEMATİK-11

13:00 TEFSİR-11 AKAİD-11

13:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12

14:00 MATEMATİK-12

14:30 DİNLER TARİHİ-12

15:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE

15:30 SAĞLIK BİLGİSİ

16:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9

17:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 O

17:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10

18:00 MATEMATİK-10

18:30 FIKIH-10

19:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11

19:30 MATEMATİK-11

20:00 TEFSİR-11 AKAİD-11

20:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12

21:00 MATEMATİK-12

21:30 DİNLER TARİHİ-12

22:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE

22:30 SAĞLIK BİLGİSİ

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA girişi için farklı seçenekler yer almaktadır.



https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp linki üzerinden E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile ayrıca Öğrenci Bilgileri, Açık Öğretim Bilgileri, EBAKOD ile olmakla birlikte Yurtdışından da giriş yapılabilmektedir.



Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle kolaylıkla girebilirler.



Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifrelerini kullanarak girebilirler.

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