1 Nisan EBA TV ders programı! EBA giriş nasıl yapılır?
EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin ikinci haftası devam ediyor. Corona virüs nedeniyle okullar 1 hafta tatil edildi. Daha sonra ise öğrenciler uzaktan eğitime başladılar. Öğrenciler yarın yani 1 Nisan EBA TV ders programını merak ediyorlar. İşte 1 Nisan EBA TV ders programı...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden derslerini görüyorlar. Ders kaçıran öğrenciler için ders tekrarı bulunmaktadır. Gün içerisinde yayınlar ve dersler 1 veya 2 kez tekrar edilecek. EBA TV girişi ve ders programı detayları ise merakla araştırılıyor. Peki EBA girişi nasıl yapılır? İşte 1 Nisan EBA TV ders programı...
EBA TV İLKOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI
09:00 TÜRKÇE-1
09:30 MATEMATİK-1
10:00 TÜRKÇE-2
10:30 MATEMATİK-2
11:00 TÜRKÇE-3
11:30 MATEMATİK-3
12:00 TÜRKÇE-4
12:30 MATEMATİK-4
13:00 İYEP TÜRKÇE
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE
14:00 TÜRKÇE
14:30 TÜRKÇE-1
15:00 MATEMATİK-1
15:30 TÜRKÇE-2
16:00 MATEMATİK-2
16:30 TÜRKÇE-3
17:00 MATEMATİK-3
17:30 TÜRKÇE-4
18:00 MATEMATİK-4
18:30 İYEP TÜRKÇE
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE
EBA TV ORTAOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI
09:00 İNGİLİZCE-5 09:30 MATEMATİK-5 10:00 İNGİLİZCE-6 10:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 11:00 İNGİLİZCE-7 11:30 MATEMATİK-7 12:00 İNGİLİZCE-8 12:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 13:00 ARAPÇA-7 13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE 14:00 TÜRKÇE 14:30 İNGİLİZCE-5 15:00 MATEMATİK-5 15:30 İNGİLİZCE-6 16:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 16:30 İNGİLİZCE-7 17:00 MATEMATİK-7 17:30 İNGİLİZCE-8 18:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 18:30 ARAPÇA-7 19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE
EBA TV LİSE 1 NİSAN DERS PROGRAMI
09:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9
09:30 MATEMATİK-9
10:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
10:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10
11:00 MATEMATİK-10
11:30 FIKIH-10
12:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11
12:30 MATEMATİK-11
13:00 TEFSİR-11 AKAİD-11
13:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12
14:00 MATEMATİK-12
14:30 DİNLER TARİHİ-12
15:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE
15:30 SAĞLIK BİLGİSİ
16:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9
17:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 O
17:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10
18:00 MATEMATİK-10
18:30 FIKIH-10
19:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11
19:30 MATEMATİK-11
20:00 TEFSİR-11 AKAİD-11
20:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12
21:00 MATEMATİK-12
21:30 DİNLER TARİHİ-12
22:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE
22:30 SAĞLIK BİLGİSİ
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA girişi için farklı seçenekler yer almaktadır.
https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp linki üzerinden E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile ayrıca Öğrenci Bilgileri, Açık Öğretim Bilgileri, EBAKOD ile olmakla birlikte Yurtdışından da giriş yapılabilmektedir.
Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle kolaylıkla girebilirler.
Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifrelerini kullanarak girebilirler.