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31.03.2020 - 12:58 |

1 Nisan EBA TV ders programı! EBA giriş nasıl yapılır?

EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin ikinci haftası devam ediyor. Corona virüs nedeniyle okullar 1 hafta tatil edildi. Daha sonra ise öğrenciler uzaktan eğitime başladılar. Öğrenciler yarın yani 1 Nisan EBA TV ders programını merak ediyorlar. İşte 1 Nisan EBA TV ders programı...

1 Nisan EBA TV ders programı! EBA giriş nasıl yapılır?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden derslerini görüyorlar. Ders kaçıran öğrenciler için ders tekrarı bulunmaktadır. Gün içerisinde yayınlar ve dersler 1 veya 2 kez tekrar edilecek. EBA TV girişi ve ders programı detayları ise merakla araştırılıyor. Peki EBA girişi nasıl yapılır? İşte 1 Nisan EBA TV ders programı...

EBA TV İLKOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 TÜRKÇE-1
09:30 MATEMATİK-1
10:00 TÜRKÇE-2
10:30 MATEMATİK-2
11:00 TÜRKÇE-3
11:30 MATEMATİK-3
12:00 TÜRKÇE-4
12:30 MATEMATİK-4
13:00 İYEP TÜRKÇE
13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE
14:00 TÜRKÇE
14:30 TÜRKÇE-1
15:00 MATEMATİK-1
15:30 TÜRKÇE-2
16:00 MATEMATİK-2
16:30 TÜRKÇE-3
17:00 MATEMATİK-3
17:30 TÜRKÇE-4
18:00 MATEMATİK-4
18:30 İYEP TÜRKÇE
19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE

EBA TV ORTAOKUL 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 İNGİLİZCE-5 09:30 MATEMATİK-5 10:00 İNGİLİZCE-6 10:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 11:00 İNGİLİZCE-7 11:30 MATEMATİK-7 12:00 İNGİLİZCE-8 12:30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 13:00 ARAPÇA-7 13:30 UYUM İÇİN TÜRKÇE 14:00 TÜRKÇE 14:30 İNGİLİZCE-5 15:00 MATEMATİK-5 15:30 İNGİLİZCE-6 16:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-6 16:30 İNGİLİZCE-7 17:00 MATEMATİK-7 17:30 İNGİLİZCE-8 18:00 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-8 18:30 ARAPÇA-7 19:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE 19:30 TÜRKÇE

EBA TV LİSE 1 NİSAN DERS PROGRAMI

09:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9
09:30 MATEMATİK-9
10:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
10:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10
11:00 MATEMATİK-10
11:30 FIKIH-10
12:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11
12:30 MATEMATİK-11
13:00 TEFSİR-11 AKAİD-11
13:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12
14:00 MATEMATİK-12
14:30 DİNLER TARİHİ-12
15:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE
15:30 SAĞLIK BİLGİSİ
16:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-9
17:00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 O
17:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-10
18:00 MATEMATİK-10
18:30 FIKIH-10
19:00 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-11
19:30 MATEMATİK-11
20:00 TEFSİR-11 AKAİD-11
20:30 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI-12
21:00 MATEMATİK-12
21:30 DİNLER TARİHİ-12
22:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE
22:30 SAĞLIK BİLGİSİ

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için farklı seçenekler yer almaktadır.

https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp linki üzerinden E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile ayrıca Öğrenci Bilgileri, Açık Öğretim Bilgileri, EBAKOD ile olmakla birlikte Yurtdışından da giriş yapılabilmektedir.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle kolaylıkla girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifrelerini kullanarak girebilirler.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrıBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.
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