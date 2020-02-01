Deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi | 1 Şubat son depremler

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Elazığ ve Manisa'da gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlar deprem konusunda daha hassas bir hal almıştı. Elazığ'da yaşanan depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybederken deprem bölgesinde birçok bina yıkılmıştı. Bakanlık tarafından geçtiğimiz haftadan bu yana sürdürülen çalışmalarda risk teşkil eden binalar tespit edilmiş ve yıkılmaya başlanmıştı. Ayrıca depremzedelere kira desteği ödemeleri de bu hafta içerisinde yapılmaya başlanmıştı. Meydana gelen son depremlerin ardından iki ilde de küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFA yaşanan son depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde medyana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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