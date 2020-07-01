01.07.2020 - 13:38 |
1 Temmuz son depremler... Deprem mi oldu?
Akdeniz yine peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ederken bugün Malatya 3.2'lik depremle korkuttu. İşte 1 Temmuz'da yaşanan son depremler...
Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana geliyor. 3'ün üzerindeki depremler ise korku yaratıyor. Bugün yine Akdeniz ve Malatya'da 3'ten büyük depremler yaşandı. İşte son depremler listesi...
SON DAKİKA MANİSA'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
SANCAKLIBOZKOY-(MANISA)
01.07.2020, 12:59:44 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 12.7 km
1 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün saat 13.15 3 ve üzeri üç deprem meydana geldi. Depremler Malatya, Akdeniz ve Manisa'da yaşandı.
SON DEPREMLER
Dün 3 ve üzeri üç deprem meydana geldi. Son deprem ise saat 13.58'de Akdeniz'de 3 büyüklüğündeydi.