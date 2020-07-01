1 Temmuz son depremler... Deprem mi oldu?

Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana geliyor. 3'ün üzerindeki depremler ise korku yaratıyor. Bugün yine Akdeniz ve Malatya'da 3'ten büyük depremler yaşandı. İşte son depremler listesi...

SON DAKİKA MANİSA'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SANCAKLIBOZKOY-(MANISA)

01.07.2020, 12:59:44 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 12.7 km

1 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 13.15 3 ve üzeri üç deprem meydana geldi. Depremler Malatya, Akdeniz ve Manisa'da yaşandı.





SON DEPREMLER

Dün 3 ve üzeri üç deprem meydana geldi. Son deprem ise saat 13.58'de Akdeniz'de 3 büyüklüğündeydi.